Lecce, Mohamed Kaba saluta: va al Nantes, il comunicato dei salentini
Mohamed Kaba saluta ufficialmente il Lecce. Il club salentino ha infatti comunicato di aver ceduto, a titolo temporaneo oneroso con opzione e percentuale sulla futura vendita, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista al Nantes.
L’operazione avverrà in prestito, con diritto di riscatto in favore del Nantes. Classe 2001, Kaba torna così in Francia a due anni dal trasferimento in Salento: in questo campionato di Serie A ha giocato 15 partite agli ordini di Eusebio Di Francesco, di cui cinque da titolare.
