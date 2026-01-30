Ziolkowski scherza ad Atene: "Molto felice per il primo gol giallorosso, spero non sia l'ultimo"

Jan Ziolkowski , giovane difensore della Roma, è intervenuto ai canali ufficiali del club giallorosso dopo il gol segnato al Panathinaikos ad Atene (1-1 il risultato finale). Queste le sue dichiarazioni:

"Sono molto felice per il gol: è stato il mio primo con la Roma, un club fantastico, e spero non sia l'ultimo (ride, ndr). Ho sensazioni bellissime, ho segnato quando eravamo in dieci uomini e abbiamo conquistato gli ottavi di finale di Europa League. Tutti hanno lavorato duramente stasera, sono davvero contento".