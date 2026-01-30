Ziolkowski scherza ad Atene: "Molto felice per il primo gol giallorosso, spero non sia l'ultimo"
Jan Ziolkowski , giovane difensore della Roma, è intervenuto ai canali ufficiali del club giallorosso dopo il gol segnato al Panathinaikos ad Atene (1-1 il risultato finale). Queste le sue dichiarazioni:
"Sono molto felice per il gol: è stato il mio primo con la Roma, un club fantastico, e spero non sia l'ultimo (ride, ndr). Ho sensazioni bellissime, ho segnato quando eravamo in dieci uomini e abbiamo conquistato gli ottavi di finale di Europa League. Tutti hanno lavorato duramente stasera, sono davvero contento".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritata i playoff
Le più lette
2 Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritata i playoff
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Il Cagliari, l'importanza di Pisacane, le parole su Palestra e il sogno Nazionale: Ze Pedro si racconta
La Roma riacciuffa il Panathinaikos (1-1) dopo 75 minuti in dieci e conquista il pass per gli ottavi
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile