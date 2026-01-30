Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ziolkowski scherza ad Atene: "Molto felice per il primo gol giallorosso, spero non sia l'ultimo"
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 00:15Serie A
Giacomo Iacobellis

Jan Ziolkowski , giovane difensore della Roma, è intervenuto ai canali ufficiali del club giallorosso dopo il gol segnato al Panathinaikos ad Atene (1-1 il risultato finale). Queste le sue dichiarazioni:

"Sono molto felice per il gol: è stato il mio primo con la Roma, un club fantastico, e spero non sia l'ultimo (ride, ndr). Ho sensazioni bellissime, ho segnato quando eravamo in dieci uomini e abbiamo conquistato gli ottavi di finale di Europa League. Tutti hanno lavorato duramente stasera, sono davvero contento".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritata i playoff
