Roma, Gasperini modesto: "Ziolkowski centravanti? Ma va, mica le puoi studiare"
Gian Piero Gasperini sorride ai canali ufficiali della Roma, dopo il pareggio con il Panathinaikos che assicura ai giallorossi l’approdo agli ottavi di finale di Europa League: “In svantaggio era un po’ difficile, però abbiamo portato Ziolkowski. Ha fatto un gol bellissimo, fondamentale”.
Sono intuizioni o le studia?
“Ma va… Che studi: non puoi mica pensare che giocherai in 10. Però è chiaro che lì davanti una chance può essere legata a palle inattive, avevamo avuto una palla gol con Rensch.
In compenso, finché eravamo in undici, abbiamo avuto 3-4 situazioni pericolose. Eravamo partiti benissimo, poi in dieci è stata un’altra partita”.
Il Cagliari, l'importanza di Pisacane, le parole su Palestra e il sogno Nazionale: Ze Pedro si racconta
La Roma riacciuffa il Panathinaikos (1-1) dopo 75 minuti in dieci e conquista il pass per gli ottavi
