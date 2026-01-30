Beppe Bergomi promuove Dimarco capitano dell'Inter: "La fascia era sul braccio giusto"
TUTTO mercato WEB
“Siamo felici, rappresenta un senso di appartenenza forte, lui ha vissuto da tifoso in curva e lo sente ancora di più”. Beppe Bergomi, dagli studi di Sky, promuove Federico Dimarco in versione capitano dell’Inter, visto l’altro ieri in Champions League.
“Sente questi valori - ha continuato lo Zio -, la fascia pesa ma secondo è stata sulla persona giusta in questa partita. Poi sappiamo chi è il capitano, un giocatore di una leadership incredibile come Lautaro.
Però, in sua assenza, Dimarco può portarla assolutamente”.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritata i playoff
Le più lette
2 Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritata i playoff
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Il Cagliari, l'importanza di Pisacane, le parole su Palestra e il sogno Nazionale: Ze Pedro si racconta
La Roma riacciuffa il Panathinaikos (1-1) dopo 75 minuti in dieci e conquista il pass per gli ottavi
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile