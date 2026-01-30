Tramezzani: "Napoli, è stato un grande fallimento. E rimontare l'Inter sarà difficilissimo"

"È stato un grande fallimento”. Paolo Tramezzani, intervenuto sulle frequenze di Radio TuttoNapoli (la prima radio tematica sul Napoli, parte del gruppo TMW), ha commentato l’eliminazione della squadra di Antonio Conte dalla Champions League: “Non tanto per la singola gara contro il Chelsea, ma perché rappresenta l’epilogo di un percorso europeo non degno del Napoli. Otto punti in otto partite sono oggettivamente troppo pochi. Il valore reale della squadra non è quello visto nell’ultimo periodo".

Quanto hanno inciso le assenze?

"In maniera decisiva. Il Napoli non ha mai potuto schierare con continuità i giocatori migliori. Con tutti disponibili sono convinto che avrebbe superato il turno e giocato un’altra Champions League. La differenza la fanno i giocatori forti, e in questo momento ne mancano troppi per essere competitivi".

Ora Conte potrà preparare una partita a settimana.

"Cambia molto. Ci sarà più tempo per recuperare fisicamente e mentalmente, e magari anche qualche giocatore. Questo può diventare fondamentale. Inoltre ci si può concentrare sul campionato, provando a recuperare posizioni e punti".

Con l’Inter avanti di nove punti, è ancora possibile?

"Vincere il campionato sarà difficilissimo, non solo per il Napoli. L’Inter è molto forte. Però il Napoli ha tutto per chiudere bene la stagione e prepararsi al meglio per l’anno prossimo".