Turchia, il Besiktas vince il recupero: 2-0 a Konya, 4° centro in Super Lig per Abraham
Sono appena terminati i due recuperi della terza giornata della Super Lig. Vince il Besiktas, segna ancora Tammy Abraham, arrivato a quota 4 reti in campionato: la squadra di Yalcin batte 2-0 in trasferta il Konyaspor e raggiunge Goztepe e Samsunspor al quinto posto. Pari a reti bianche, invece, tra Rizespor e Basaksehir.
CLASSIFICA
1. Galatasaray 25 punti
2. Trabzonspor 20
3. Fenerbahce 19
4. Gaziantep 17
5. Goztepe 16
6. Samsunspor 16
7. Besiktas 16
8. Alanyaspor 13
9. Konyaspor 11
10. Antalyaspor 10
11. Kasimpasa 9
12. Rizespor 9
13. Eyuspor 8
14. Genclerbirligi 8
15. Kocaelispor 8
16. Basaksehir 7
17. Kayserispor 5
18. Karagumruk 3
Altre notizie Calcio estero
"Gol Ekitiké speciale". Liverpool, 5-1 all'Eintracht. Ma Slot: "Isak ha sentito fastidio all'inguine"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Le più lette
1 Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Sei pareggi in dieci partite: questa Dea brilla per equilibrio, ma pecca terribilmente in incisività
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile