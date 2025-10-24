Roma-Viktoria Plzen, la moviola del Corriere dello Sport: Meler non vede un rigore netto

Altro giro, altra sconfitta in Europa per la Roma. Ma sul k.o. rimediato all'Olimpico contro il Viktoria Plzen pesa anche una direzione arbitrale tutt'altro che positiva dell'arbitro Meler. Il Corriere dello Sport, nella sua moviola, boccia il fischietto turco: "Se non arbitra più in Champions da quel famoso Bruges-Atalanta (allenatore Gasperini...) dello scorso febbraio, un motivo ci sarà. E lo si può trovare nella gara di ieri sera, al di là di un rigore macroscopico non visto: il turco Meler è sempre in ritardo, poco incisivo, sfoggia un disciplinare rivedibile (Cerv che colpisce pieno la caviglia di Koné nulla; Mancini che è a terra con lo stesso Cerv che non ne vuole sapere di togliere le gambe, ammonito Mancini), anche dal punto di vista tecnico non bene. Numeri: 31 falli e 8 gialli sono un’enormità.

Colpo di testa di Pisilli, pallone sul braccio sinistro molto largo di Jemelka, in posizione punibile. Meler non si accorge di nulla, lo stesso fa l’assistente numero uno, Özkara, che pure aveva la scena frontale. Lo svizzero San lo richiama all’OFR: rigore. Oltre a Zeljkovic, Pisilli, sul lancio di Wesley: gol annullato per offside in campo, giusta valutazione.

Nessun dubbio sulla rete di Adu: il giocatore si libera della marcatura di un titubante Ziólkowski senza commettere fallo, APP libera e pulita, 1-0 regolare. Va a terra Celik in area del Viktoria, ma è troppo leggera la trattenuta (che pure c’è) di Spacil sul cross di Soulé: ci sta far proseguire, anche se il difensore ha rischiato".