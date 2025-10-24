Juventus, caccia ad un nuovo ds: Spors pista alternativa a Ottolini, che resta il preferito

Tuttosport fa il punto in vista delle prossime mosse della Juventus in termini di campagna acquisti 'dirigenziale': l’identikit davanti a tutti, al netto dell’incarico in mano ai recruiter, resta comunque quello di Marco Ottolini. L’attuale direttore sportivo del Genoa, nonostante le smentite, rappresenta la candidatura che accontenta tutti. Damien Comolli in primis, che vuole un manager abile nelle relazioni internazionali, ma anche il resto dello stato maggiore bianconero.

La Juve ha la necessità di trovare un uomo che si possa occupare del prossimo mercato, quello di gennaio, dopo due flop consecutivi nelle sessioni estive. Il Genoa, però, non ha alcuna intenzione di liberare Ottolini prima della scadenza del suo contratto, prevista per giugno 2026. A maggior ragione adesso, in una fase in cui i rossoblù navigano in zona retrocessione.

Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione svizzera di Sky Sport, una pista alternativa porta a Johannes Spors, anche lui però in una situazione molto simile a quella del collega italiano: è sotto contratto col Southampton, quest’anno costretto a sgomitare in Championship dopo la retrocessione della passata stagione. Spors ha svolto un primo colloquio con gli head hunters che hanno ricevuto l’incarico dalla Juve, ma non sarà l’unico. Anche perché Ottolini, in questo momento, è una pista complicata.