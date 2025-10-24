Rapid Vienna-Fiorentina 0-3, in Conference Pioli ha un'altra marcia: gol e highlights
Se da un parte la Fiorentina fatica in campionato a risollevarsi dalle ultime posizioni in classifica, dall'altra c'è una squadra - quella di mister Pioli - che vola in Conference League. Il 3-0 con cui i viola si impongono a Vienna contro il Rapid vale infatti la seconda vittoria in altrettante gare della League Phase. Sblocca il match Ndour (9'), poi ecco il bis di Dzeko (49') e la rete conclusiva di Gudmundsson (88') per rasserenare una settimana che porterà la Fiorentina alla delicatissima sfida di domenica (ore 18.00) contro il Bologna dell'ex Vincenzo Italiano.
GUARDA IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DI RAPID VIENNA-FIORENTINA!
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Rapid Vienna (4-4-2): Hedl; Demir, Ahoussou, Yao, Horn; Bolla (62' Auer), Seidl (85' Schaub), Amane (75' Ndzie), Antiste; Wurmbrand (62' Gulliksen), Kara (85' Weixelbraun). All.: Stoger
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Mari, Viti; Fortini (76' Dodo), Ndour, Fagioli (57' Sohm), Nicolussi Caviglia (57' Mandragora), Parisi (88' Kouadio); Dzeko (76' Gudmundsson), Piccoli. All.: Pioli
Arbitro: Frid (Israele)
Marcatori: 9' Ndour, 48' Dzeko, 89' Gudmundsson (F)
Ammoniti: Comuzzo (F), Kara, Seidl (R)
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.