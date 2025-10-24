Cagliari, attacco in panne: a Verona Pisacane cerca anche i gol dei centrocampisti

Il Cagliari si prepara alla delicata trasferta di Verona con un problema ormai evidente: l’assenza di gol dagli attaccanti. L’infortunio di Andrea Belotti, autore dell’unica doppietta stagionale nella vittoria di Lecce, ha lasciato un vuoto pesante nelle rotazioni di Fabio Pisacane. Senza il Gallo, fermo per la rottura del crociato, il reparto avanzato rossoblù ha prodotto soltanto due reti, firmate da Felici e Borrelli. Troppo poco per una squadra impegnata nella corsa salvezza.

Luvumbo, Esposito, Kilicsoy e Pavoletti non hanno ancora trovato la via del gol, mentre i centrocampisti non stanno offrendo il contributo sperato in zona offensiva. I numeri testimoniano la difficoltà: sei reti realizzate in totale e otto subite, in linea con il Torino ma comunque insufficienti per dare slancio alla classifica. Esistono realtà che stanno facendo persino peggio, come Lecce e Fiorentina ferme a cinque marcature, Pisa e Genoa con tre e il Verona ultimo a quota due, ma Pisacane non intende trarre conforto dalle difficoltà altrui.

Il tecnico attende segnali concreti dal suo reparto offensivo, composto da giocatori che, eccetto Belotti, non vantano un curriculum particolarmente prolifico. Nell’ultima stagione, Esposito si è fermato a otto reti con l’Empoli, Borrelli ne ha siglate sei in Serie B, mentre Luvumbo e Pavoletti si sono limitati a due. La gara del Bentegodi potrebbe rappresentare un crocevia fondamentale e le scelte dell’allenatore saranno decisive. Il Cagliari ha bisogno di gol, urgentemente. A scriverlo è il Corriere dello Sport.