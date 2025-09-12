Roma, Wesley è tornato in gruppo. Gasperini ha tutti a disposizione tranne Bailey

Come rivela VoceGialloRossa.it, la Roma è tornata ad allenarsi sui campi del Centro Sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. La squadra di Gian Piero Gasperini ha svolto una nuova seduta in vista del match della 3ª giornata di Serie A, con una novità importante tra le fila della squadra giallorossa. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, è infatti rientrato in gruppo Wesley.

L’esterno brasiliano, rientrato dagli impegni con la nazionale verdeoro, ieri aveva svolto soltanto un lavoro di scarico a causa di un sovraccarico muscolare accusato nei giorni scorsi. La situazione è rapidamente migliorata, perché oggi l'esterno brasiliano si sta allenamento regolarmente con i compagni, avendo smaltito il fastidio e mettendosi così a disposizione dello staff tecnico. Un recupero importante per Gasperini, che potrà contare su tutta la rosa - escluso l'infortunato Bailey - per affrontare il Torino.

Come arriva la Roma

Gian Piero Gasperini è pronto a riproporre il suo consueto 3-4-2-1. Tra i pali spazio ancora a Svilar, ormai titolare indiscusso. Davanti a lui la linea difensiva dovrebbe rimanere invariata, con Hermoso, Mancini e Ndicka dal primo minuto, anche se lo spagnolo è insidiato da Celik e Ghilardi.

Sugli esterni resta da valutare la condizione di Wesley, rientrato dal Brasile con un sovraccarico muscolare: vedremo se riuscirà a scendere regolarmente in campo da titolare. In caso di forfait, è pronto Rensch, mentre a sinistra agirà Angelino. In mezzo al campo confermata la coppia formata da Cristante e Koné, garanzia di equilibrio e dinamismo. Nel reparto offensivo, Soule e Ferguson sono certi di una maglia da titolare, mentre resta aperto il duello tra Dybala ed El Shaarawy per il ruolo di trequartista sinistro, con la Joya leggermente favorita. (da Roma, Marco Campanella)