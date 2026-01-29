Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma, Ziolkowski: "Contento per il primo gol in giallorosso, spero sia soltanto l'inizio"

Roma, Ziolkowski: "Contento per il primo gol in giallorosso, spero sia soltanto l'inizio"
Oggi alle 23:38
Marco Pieracci

Jan Ziolkowski, difensore polacco della Roma, è stato intervistato da Sky Sport al termine della sfida di Europa League col Panathinaikos nella quale ha segnato il gol del definitivo 1-1 che ha regalato la qualificazione diretta agli ottavi di finale: "Sono molto contento per questo primo gol e spero non sia l'ultimo ma solo l'inizio, ho avuto delle opportunità nel primo tempo che non ho sfruttato. Lavoro tanto con lo staff anche sui colpi di testa e oggi è andata bene, mi sono fatto trovare al posto giusto nel momento giusto. Non abbiamo fatto vedere il nostro calcio migliore ma abbiamo lottato tutti fino alla fine dando il massimo in campo, spero che i nostri tifosi abbiano apprezzato".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritata i playoff
