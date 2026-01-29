Roma, Ziolkowski: "Contento per il primo gol in giallorosso, spero sia soltanto l'inizio"

Jan Ziolkowski, difensore polacco della Roma, è stato intervistato da Sky Sport al termine della sfida di Europa League col Panathinaikos nella quale ha segnato il gol del definitivo 1-1 che ha regalato la qualificazione diretta agli ottavi di finale: "Sono molto contento per questo primo gol e spero non sia l'ultimo ma solo l'inizio, ho avuto delle opportunità nel primo tempo che non ho sfruttato. Lavoro tanto con lo staff anche sui colpi di testa e oggi è andata bene, mi sono fatto trovare al posto giusto nel momento giusto. Non abbiamo fatto vedere il nostro calcio migliore ma abbiamo lottato tutti fino alla fine dando il massimo in campo, spero che i nostri tifosi abbiano apprezzato".