Roma, Ziolkowski premiato come rivelazione dell'anno 2025 in patria
Bella soddisfazione in patria per il giovane difensore della Roma Jan Ziółkowski, che è stato nominato oggi Rivelazione dell’Anno 2025 per quanto riguarda gli atleti polacchi. Il premio è stato assegnato durante il Gala del settimanale Piłka Nożna.
Il classe 2005 (nato il 5 giugno a Varsavia, alto 194 cm), è approdato alla Roma nell'estate 2025 dal Legia Varsavia con un trasferimento definitivo, diventando uno dei giovani talenti più interessanti della rosa giallorossa. Nella stagione 2025/26 ha totalizzato 13 presenze complessive con la maglia della Roma senza reti né assist: in Serie A ha disputato 10 partite, contribuendo alla solidità difensiva in match chiave; in Europa League ha accumulato 2 apparizioni; in Coppa Italia 1 presenza da titolare.
Ha registrato presenze limitate ma costanti come rotazione nel reparto arretrato confermando il suo status di promessa internazionale con l'esordio in nazionale maggiore.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.