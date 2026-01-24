Romagnoli si congeda dalla Lazio: saluti e commozione sotto al settore ospiti a Lecce

La partita di Lecce ha segnato un passaggio simbolico per Alessio Romagnoli, arrivato all’epilogo della sua esperienza in biancoceleste. Il difensore, che attendeva da tempo un segnale sul rinnovo promesso al momento della firma nel 2022, non ha mai ricevuto quella chiamata dalla società. Nonostante l'importanza del giocatore per Maurizio Sarri, che nel pre-partita aveva parlato così di lui: "Ci guida la linea difensiva ed è irrinunciabile". Ma alla fine dovrà rinunciare a lui.

Il suo futuro verrà definito a breve: l’uscita dal club, direzione Qatar - all'Al Sadd di Roberto Mancini - è prevista entro lunedì, rendendo quella del Via del Mare l’ultima apparizione con la maglia della Lazio. Un addio lontano dall’Olimpico, che non gli ha permesso di congedarsi davanti al pubblico di casa ma che gli ha permesso comunque di salutare qualcuno dei suoi supporters.

Dopo lo 0-0 finale, Romagnoli si è diretto sotto il settore ospiti per salutare i tifosi. Stretta di mano ai rappresentanti del tifo organizzato e maglia consegnata: gesti semplici, ma carichi di significato, che hanno suggellato una separazione ormai imminente. Un po' di commozione, tanti applausi dai tifosi e via. Romagnoli-Lazio, l'epilogo a Lecce.