Romagnoli verso l'addio, la Lazio pensa al sostituto: offerto Doekhi dell'Union Berlino

A Formello l’aria è quella dei grandi cambiamenti. Dopo le partenze di Guendouzi e Castellanos, la Lazio si prepara a salutare anche Alessio Romagnoli, avviandosi verso un vero e proprio rinnovamento reparto per reparto. Maurizio Sarri ha già individuato in Provstgaard l’erede designato, ma il centrale danese ha appena 22 anni ed è l’unico, tra i nuovi, ad aver conquistato pienamente la fiducia del tecnico. Troppo poco per reggere da solo il peso della retroguardia.

Con Romagnoli destinato a partire, resterebbero soltanto Gila e Provstgaard, mentre Patric è ancora alle prese con l’ennesimo stiramento. Non a caso la società è già al lavoro per individuare un rinforzo: tra i profili monitorati spunta Danilho Doekhi, difensore olandese dell’Union Berlino, 27 anni, 1,90 di altezza e in scadenza a giugno, offerto da alcuni operatori di mercato al club biancoceleste.

Non solo difesa. Sarri continua ad attendere una mezzala di livello tecnico per sostituire Guendouzi, con diverse piste all’estero ancora coperte. Sul fronte uscite resta calda la posizione di Mandas: l’accordo con il Bournemouth è vicino, ma la Lazio chiede l’obbligo di riscatto a fronte dei 20 milioni fissati, mentre il greco spinge per partire. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.