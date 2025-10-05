Udinese, Runjaic amareggiato: "Una sola squadra meritava la vittoria"

Ecco il commento di Kosta Runjaic dopo la gara pareggiata dalla sua Udinese contro il Cagliari ai microfoni di DAZN: “Oggi una squadra sola meritava di vincere. Siamo molto amareggiati. Dopo aver concesso il gol abbiamo sempre attaccato anche nel primo tempo in cui il portiere loro ha fatto parate. Nel secondo tempo poi ci sono state tanti occasioni ed è stato incredibile ma anche questo è il calcio".

Kabasele sostituisce Kristensen e segna.

"Sfortunatamente Kristensen ieri si è fatto male ma non avevo dubbi che Kabasele fosse pronto. Sappiamo di poter contare sempre su di lui, ha esperienza è un ragazzo maturo. Sono felice per il suo gol. Era tanto emozionato dopo aver segnato. È un ottimo compagno di squadra ed un uomo fantastico mi piace lavorare con lui”.