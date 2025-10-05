Runjaic spiega le lacrime di Kabasele dopo l'1-1: "Ha perso la nonna, ho quasi pianto anche io"

Mister Kosta Runjaic, intervenuto in conferenza stampa dopo l'1-1 ottenuto contro il Cagliari, ha spiegato anche le lacrime di Christian Kabasele dopo il gol: "È stato un momento particolare, ha perso sua nonna, nemmeno la squadra lo sapeva. Oggi gli ho detto che era un segno, in un momento particolare e difficile, la sua reazione è stata sincera. Anche a me è venuto quasi da piangere sapendo cosa aveva vissuto, sono molto contento per lui".

C'è rammarico per non aver vinto?

"Il calcio è così, a volte si crea tanto e non si vince, altre volte si viene premiati oltre modo. Abbiamo subito un gol, subito quando Solet non era nella linea difensiva perché si era fatto male nella metà campo offensiva. Non siamo stati bravi a coprire la sua assenza in quel momento. Al di là del gol il Cagliari non ha creato molto. Non è facile dopo due sconfitte gestire un risultato sotto di un gol contro una squadra bassa in casa. Spesso in Serie A dopo il primo gol si perde, conosciamo le statistiche. Ho guardato bene il Cagliari contro l'Inter, ha tenuto la gara aperta, è squadra difficile da affrontare, l'Inter ha raddoppiato ma il Cagliari continuava ad attaccare. Sono soddisfatto della reazione, si potrebbe dire che avremmo dovuto fare meglio ma nessuna squadra non commette errori".

