Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Posticipato di un quarto d'ora il calcio d'inizio di Borussia Dortmund-Atalanta: ecco il motivo

Posticipato di un quarto d'ora il calcio d'inizio di Borussia Dortmund-Atalanta: ecco il motivoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 20:31Serie A
Simone Lorini

Posticipato di un quarto d'ora il calcio d'inizio della sfida tra Borussia Dortmund e Atalanta: il motivo è il ritardo di oltre mezz'ora con cui i gialloneri si sono presentati allo stadio di casa, per motivi di traffico dovuti ad un concerto nelle vicinanze. La UEFA ha concesso 15' di proroga per permettere alla squadra di Kovac di riscaldarsi nel modo corretto. Calcio d'inizio spostato dunque alle 21.15:

Queste le formazioni ufficiali della sfida tra Borussia Dortmund e Atalanta:

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy.
A disposizione: Ostrzinski, Mayer, Couto, Ozcan, Chukwuemeka, Sabitzer, Fabio Silva, Adeyemi, Inacio, Kabar, Krevsun, Benkara.
Allenatore: Kovac.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Zalewski, Pasalic; Scamacca.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Samardzic, Bellanova, Scalvini, Vavassori, Ahnor, Krstovic.
Allenatore: Palladino.

Articoli correlati
BVB, l'Italia è spesso indigesta: quest'anno 4-4 a Torino e ko casalingo contro l'Inter... BVB, l'Italia è spesso indigesta: quest'anno 4-4 a Torino e ko casalingo contro l'Inter
Atalanta, Ryerson minaccia numero uno: ha messo a referto 8 assist nelle ultime 6... Atalanta, Ryerson minaccia numero uno: ha messo a referto 8 assist nelle ultime 6 gare
Il Borussia Dortmund è un habitué della fase finale di Champions: 11esima volta su... Il Borussia Dortmund è un habitué della fase finale di Champions: 11esima volta su 14
Altre notizie Serie A
Juventus travolta dal Galatasaray, ma la doppietta di Koopmeiners è a suo modo storica... Juventus travolta dal Galatasaray, ma la doppietta di Koopmeiners è a suo modo storica
Ryerson-Guirassy, come da attese: dopo due minuti il Borussia Dortmund conduce sull'Atalanta... Ryerson-Guirassy, come da attese: dopo due minuti il Borussia Dortmund conduce sull'Atalanta
Juventus, Spalletti: "Non sono preoccupato. Difesa? Cambieremo qualcosa" Live TMWJuventus, Spalletti: "Non sono preoccupato. Difesa? Cambieremo qualcosa"
Juventus, Kalulu: "Bastoni? Ormai non ci penso più, dobbiamo guardare avanti" Juventus, Kalulu: "Bastoni? Ormai non ci penso più, dobbiamo guardare avanti"
Napoli, Mazzocchi: "Tante difficoltà, ma il gruppo è sano. Ecco cosa mi chiede Conte"... Napoli, Mazzocchi: "Tante difficoltà, ma il gruppo è sano. Ecco cosa mi chiede Conte"
Juve, non solo il 5-2. Bremer preoccupa Spalletti: "Ci sta che abbia dei problemi"... Juve, non solo il 5-2. Bremer preoccupa Spalletti: "Ci sta che abbia dei problemi"
Del Piero: "La Juve ha pagato sabato. Quando giochi ogni tre giorni si vede il reale... Del Piero: "La Juve ha pagato sabato. Quando giochi ogni tre giorni si vede il reale valore"
Juventus, Locatelli: "Eravamo scarichi e a questi livelli non possiamo permettercelo"... Juventus, Locatelli: "Eravamo scarichi e a questi livelli non possiamo permettercelo"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Marotta attacca la Juve, ma perché? Chiellini e Comolli non hanno mai nominato l'Inter
3 La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
4 Panchina cercasi, da Zidane ad Xabi Alonso quanti top. Alguacil la new entry
5 Nela durissimo: "Se torniamo indietro datemi 2 Scudetti. Le parole di Chivu sono una follia"
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Spalletti: "Non uno ma tre passi indietro, ci abbiamo messo del nostro"
Immagine top news n.1 Galatasaray-Juve 5-2, le pagelle: Super Osimhen batte RoboKoop. Cabal, ma come si fa?
Immagine top news n.2 La Juventus a Istanbul rivede i fantasmi: il Galatasaray trionfa 5-2, ora serve un miracolo
Immagine top news n.3 L'AIA scende in campo al fianco di La Penna: "Un errore non giustifica una campagna d'odio"
Immagine top news n.4 Chivu, le critiche e Spalletti: "Non rispondo a chi parla per frustrazione. I primi sono sempre odiati"
Immagine top news n.5 Inter-Juve, parla Bastoni: "Mi prendo la responsabilità per ciò che ho fatto. Ho sbagliato"
Immagine top news n.6 Il verdetto di De Marco su Inter-Juve: "La simulazione di Bastoni poteva assolutamente starci"
Immagine top news n.7 Comolli inibito (con multa) dopo Inter-Juve. Le motivazioni: "Cercava il contatto fisico con La Penna"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.2 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.3 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
Immagine news podcast n.4 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter, le parole di Chivu e Marotta: il commento da parte degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 L'osservatore Palma: "Juve, guarda Unyay del Gala. Inter, un altro Sucic nel Bodo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Discreti: "Juve, se poi con Spalletti esci da Coppa Italia e Champions..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus travolta dal Galatasaray, ma la doppietta di Koopmeiners è a suo modo storica
Immagine news Serie A n.2 Ryerson-Guirassy, come da attese: dopo due minuti il Borussia Dortmund conduce sull'Atalanta
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Spalletti: "Non sono preoccupato. Difesa? Cambieremo qualcosa"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Kalulu: "Bastoni? Ormai non ci penso più, dobbiamo guardare avanti"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Mazzocchi: "Tante difficoltà, ma il gruppo è sano. Ecco cosa mi chiede Conte"
Immagine news Serie A n.6 Juve, non solo il 5-2. Bremer preoccupa Spalletti: "Ci sta che abbia dei problemi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, fatta per il nuovo allenatore: in arrivo Davide Ballardini
Immagine news Serie B n.2 Spezia, niente ritorno in panchina per D'Angelo. Stillitano conferma Donadoni
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, brutte notizie per Gregucci: lesioni muscolari per Martinelli e Pierini
Immagine news Serie B n.4 Cesena, si ferma subito Castrovilli: lesione al bicipite femorale per l'ex Bari
Immagine news Serie B n.5 Spezia, ha firmato Shagaxle: il giovane centrocampista arriva da svincolato
Immagine news Serie B n.6 Assemblea Lega B, nuovo sistema premiante per valorizzazione giovani
Serie C
Immagine news Serie C n.1 L'Atalanta U23 pensa già al prossimo mercato: nel mirino Loris Armati dell'Union Brescia
Immagine news Serie C n.2 Pontedera, lascia il presidente Millozzi: lunga lettera aperta alla famiglia granata
Immagine news Serie C n.3 Sambenedettese, non solo Mancinelli: saluta anche il ds De Angelis
Immagine news Serie C n.4 Sambenedettese, cambio in panchina: esonerato Mancinelli, al suo posto Boscaglia
Immagine news Serie C n.5 Foggia, esonerato il direttore sportivo Carlo Musa: la nota del club
Immagine news Serie C n.6 Carpi, il ds Bernardi: "Le prestazioni ci sono, adesso dobbiamo ritrovare la vittoria"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo norvegese
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Como, Allegri contro Fabregas: atto secondo
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Galatasaray Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women sensibilizza sull'HPV. Gravina: "Rafforzati i principi e la visione di Federazione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, ecco il club che sta trattando il prestito di Girelli: è il Bay FC di San José
Immagine news Calcio femminile n.3 Dal calcio a uno storico oro olimpico nel biathlon: Vittozzi poteva essere una calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.4 Da Massimino a Banusic, l'undici ideale della quattordicesima di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Lo strano caso di Durante e Baldi: Panini le confonde nelle figurine. E ora dovrà correggere
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, Roma frenata 2-2 dal Napoli. Il riepilogo della giornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…