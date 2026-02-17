Posticipato di un quarto d'ora il calcio d'inizio di Borussia Dortmund-Atalanta: ecco il motivo

Posticipato di un quarto d'ora il calcio d'inizio della sfida tra Borussia Dortmund e Atalanta: il motivo è il ritardo di oltre mezz'ora con cui i gialloneri si sono presentati allo stadio di casa, per motivi di traffico dovuti ad un concerto nelle vicinanze. La UEFA ha concesso 15' di proroga per permettere alla squadra di Kovac di riscaldarsi nel modo corretto. Calcio d'inizio spostato dunque alle 21.15:

Queste le formazioni ufficiali della sfida tra Borussia Dortmund e Atalanta:

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy.

A disposizione: Ostrzinski, Mayer, Couto, Ozcan, Chukwuemeka, Sabitzer, Fabio Silva, Adeyemi, Inacio, Kabar, Krevsun, Benkara.

Allenatore: Kovac.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Zalewski, Pasalic; Scamacca.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Samardzic, Bellanova, Scalvini, Vavassori, Ahnor, Krstovic.

Allenatore: Palladino.