Saelemaekers rinnova con il Milan: "Qui è casa mia, non me ne sono mai andato davvero"

Il Milan ha comunicato oggi sui propri canali che Alexis Saelemaekers ha firmato oggi il rinnovo di contratto fino al 2031, anche se l'accordo sarà valido da luglio. Il più felice della notizia ovviamente è stato lo stesso calciatore, che l'ha commentata sul suo profilo Instagram con tante foto e una lunga descrizione, riportata di seguito:

"Rossoneri, oggi è uno di quei giorni che ti fanno fermare un attimo a guardarti indietro con il cuore pieno di gratitudine. Sono arrivato al Milan nel 2020, con un sogno grande e tanta voglia di crescere. In questi anni ho vissuto momenti indimenticabili, sacrifici, emozioni forti. Ci sono stati anche anni lontano, in prestito, esperienze che mi hanno fatto maturare come uomo e come calciatore… ma nel profondo non me ne sono mai andato davvero.

E alla fine sono tornato a casa mia. Rinnovo fino al 2031, e lo faccio con orgoglio, riconoscenza e una fame ancora più grande di prima. Grazie alla società per la fiducia, ai compagni, allo staff e soprattutto a voi tifosi, che non avete mai smesso di credere in me, anche quando ero lontano dal campo di San Siro. Questo è solo l’inizio. Continuiamo a scrivere la nostra storia insieme. Forza Milan, sempre".