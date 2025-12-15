Saelemaekers-Milan, nuovo contratto solo dal 1° luglio 2026. Con l'aiuto del Decreto Crescita

La grande notizia di mercato delle ultime ore in Serie A riguarda il rinnovo di contratto con il Milan dell'esterno destro Alexis Saelemaekers (26 anni), che ha prolungato il suo precedente contratto con il Diavolo dalla vecchia scadenza del 30 giugno del 2027 alla attuale, fissata lo stesso giorno del 2031.

C'è però una particolarità nel modo in cui Saelemaekers e il Milan si sono accordati per rinnovare il contratto in essere. E i più attenti se ne saranno accorti leggendo le primissime righe del comunicato ufficiale dei rossoneri: "AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031, con decorrenza dal 1° luglio 2026". La notizia 'nascosta' risiede nelle ultime sei parole del testo sopracitato.

Fino al termine della stagione, quindi, lo stipendio che il Milan corrisponde a Saelemaekers rimane lo stesso di adesso, di circa 1.3 milioni di euro netti l'anno. A partire dal 1° luglio, quindi il giorno in cui si inaugura la stagione sportiva 2026/2027, arriverà l'adeguamento, che porterà l'ingaggio del belga a sfiorare i 4 milioni di euro netti. Un balzo di quasi il triplo reso possibile anche dal fatto che Saelemaekers benefici ancora degli effetti del Decreto Crescita, che prevedono un significativo abbattimento della quota lorda d'ingaggio.