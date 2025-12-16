Saelemaekers triplica il suo ingaggio, il Milan blinda un suo protagonista con il rinnovo

Gli indugi sono stati rotti: Alexis Saelemaekers e il Milan hanno rinsaldato la loro unione professionale con la firma sul tanto atteso rinnovo di contratto, che estende la scadenza rispetto a quella originale del 2027 e toglie ogni dubbio a proposito della centralità dell'esterno belga nello scacchiere tattico dell'Allegri 2.0.

Saelemaekers e il Milan rinforzano il vincolo tra loro e adesso è anche ufficiale la firma apposta dal laterale classe '99 sul nuovo accordo con il Diavolo. Che non sarà operativo a partire da subito, come specificato anche all'interno del comunicato ufficiale tramite il quale la notizia è stata resa pubblica dal Milan, bensì dal termine della stagione sportiva e quindi a partire dal 1° luglio del 2026.

Nel rinnovo di Saelemaekers con il Milan gioca una sua parte anche il Decreto Crescita. Nonostante il vantaggio fiscale sia stato abolito da qualche tempo dalla politica italiana, gli effetti sono ancora attivi per quei contratti che ne godessero in precedenza e che rispettino tuttora i requisiti previsti. Questo ha agevolato nel passaggio da 1,3 milioni di euro netti l'anno fino ai quasi 4 che saranno. Saelemaekers è stato acquistato dal Milan nel mercato di gennaio del 2020 e dopo un trascorso nel club rossonero, ha collezionato due esperienze in prestito al Bologna prima e alla Roma poi, per tornare adesso nei panni di protagonista del nuovo Milan di Allegri.