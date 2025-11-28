Saha: "McTominay abbastanza forte per giocare nel Real o nel Barça, magari nel Bayern"

Louis Saha, ex attaccante tra le altre del Manchester United, è intervenuto a punditarena.com per parlare del gran rendimento di Scott McTominay con la maglia del Napoli e degli inevitabili rumors di mercato che lo vedrebbero nel mirino di tante big europee. Queste le sue dichiarazioni sul centrocampista arrivato in azzurro proprio dai Red Devils:

"McTominay è abbastanza forte per giocare nel Real Madrid e nel Barcellona. Rumors sull'Everton? Non vedo un giocatore di questo livello andare all'Everton, mi sorprende sentire questo tipo di rumors. Credo che un ritorno in Premier League potrebbe essere adeguato per lui in futuro, ma ora non la vedo così. Credo che McTominay sia abbastanza forte per andare al Real Madrid o al Barcellona, ​​​​​​magari anche al Bayern Monaco".

McTominay dal 1' nel Napoli che affronterà la Roma

Prosegue l’emergenza di Antonio Conte, che in mediana deve fare i conti con la notizia di un nuovo peggioramento per Gilmour, che molto probabilmente dovrà operarsi. Lo scozzese si aggiunge alle assenze in mediana di Anguissa e De Bruyne, reparto dunque in piena emergenza per la sfida con la Roma in programma domenica sera. Antonio Conte confermerà il 3-4-3 visto contro Atalanta e Qarabag e non avrà molte opzioni a disposizione: Gutierrez è out, Spinazzola torna tra i convocati ma sarà in panchina, Meret infortunato. Dunque, pochi ballottaggi con Milinkovic-Savic tra i pali e difesa con Beukema, Rrahmani e Buongiorno, Di Lorenzo a destra e Olivera a sinistra con Lobotka e McTominay a fare gli interni di centrocampo. In avanti i dubbi maggiori: Politano scalpita per tornare e potrebbe dirottare David Neres a sinistra con Hojlund centrale, ma occhio all’ipoteso falso nuove col brasiliano a prendere il posto di Hojlund e Lang in campo a sinistra. (da Napoli, Arturo Minervini)