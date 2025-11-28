Il Como la sblocca in 14 minuti: Douvikas rapace d'area, 1-0 al Sassuolo
TUTTO mercato WEB
Il Como la sblocca in 14 minuti al Sinigaglia! Ci pensa Tasos Douvikas a sbloccare il match contro il Sassuolo, dopo un traversone di Moreno sporcato: bravissimo l'attaccante greco a proteggere palla a due passi dalla porta e contro Muharemovic, poi da terra la conclusione e l'1-0 vincente.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Il giorno speciale di Alessandro Altobelli, cuore Inter e leggenda azzurra. Spillo festeggia 70 anni
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile