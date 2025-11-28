Palermo, Vasic fuori dai titolari: partirà dalla panchina dopo l'ottima prestazione con l'Entella

Filippo Inzaghi ha deciso. Per la sfida del suo Palermo contro la Carrarese non usufruirà di Aljosa Vasic, centrocampista serbo che ben si è disimpegnato nella sfida con la Virtus Entella, con 70 minuti di ottimo livello e pagelle più che positive. Tutto sembrava andare verso una riconferma dell'ex Padova per domani, ma il tecnico dei rosanero ha pensato a una soluzione differente. Ed è una sorpresa visto che nelle ultime settimane sta migliorando visibilmente il suo apporto alla causa, dopo due stagioni non straordinarie.

Nelle prime settimane Vasic era rimasto in panchina senza vedere quasi mai il campo, ma nelle ultime aveva trovato una minima continuità di rendimento, con la prima maglia da titolare proprio con i liguri, nell'uno a uno finale. L'ìnserimento del serbo era stato una delle poche cose positive in un periodo decisamente meno fortunato rispetto all'inizio.

A inizio settimana, del resto, era stato inserito fra i possibili titolari negli allenamenti di inizio settimana. In questa stagione ha giocato novanta minuti pieni solo contro l'Udinese, in Coppa Italia, da trequartista. Può giocare sia da mezz'ala che più avanti e questa duttilità potrebbe essere sfruttata a partita in corso, soprattutto nella seconda parte quando ci saranno ritmi più blandi.