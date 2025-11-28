Ceravolo: “Roma-Napoli senza favorita. Sarà una gara tattica decisa dai dettagli”

Franco Ceravolo, storico direttore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i microfoni di 1 Station Radio in vista del match di domenica sera all'Olimpico fra Roma e Napoli.

"Gara che promette spettacolo? Sì, perché Gasperini in quei sette anni all'Atalanta ha fatto qualcosa di straordinario e Conte altrettanto nelle sue esperienze alla Juve, al Chelsea, all'Inter, al Tottenham ed ora al Napoli, anche se a volte è andato via in mezzo a qualche polemica. Io li conosco bene entrambi, ci ho lavorato. Penso che insieme a Spalletti siano tra i migliori, in Italia e all'estero. Sono due tifoserie calde, due allenatori forti: non c'è una favorita vera. Sarà una partita tattica, decisa magari da un episodio o da un singolo giocatore".

Questo Napoli, le sembra aver trovato stabilità con il nuovo modulo?

"Conte non deve dimostrare nulla, ha sempre cambiato modulo in base ai giocatori e alle esigenze. Parliamo di una squadra che ha perso elementi importanti come Anguissa ed altri infortunati, e quindi deve adattarsi. Conte lavora ogni giorno, vede tutto ed è in grado di scegliere sempre la soluzione migliore per il campionato e per l'Europa. È una qualità che ha sempre avuto".

Come si spiega che nessuna squadra di Gasperini era mai stata così solida in difesa?

"Lui ha sempre avuto una mentalità offensiva, è vero, ma è anche un allenatore che si adatta agli elementi che ha. L'Atalanta ha sempre valorizzato i giocatori ed infatti ne ha venduti tantissimi, portandoli ad un ottimo livello. Quest'anno si vede che c'è molto equilibrio: non è solo la difesa, è tutta la squadra che lavora bene. Quando prendi pochi gol, è merito del collettivo. La Roma però non avrà vita facile: sarà una gara tattica, decisa dai dettagli".