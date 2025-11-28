Nico Paz sfiora l'eurogol, Douvikas buca il Sassuolo: è 1-0 per il Como all'intervallo

Il Como conduce il match al Sinigaglia contro il Sassuolo al termine del primo tempo: decide per il momento la rete di Douvikas al minuto 14.

Ci pensa Douvikas. Una partita insidiosa per il Como, contro un Sassuolo molto più rinforzato e vigoroso rispetto a quello affrontato in Coppa Italia. A partire dalla presenza del tridente d’attacco titolare con Berardi-Pinamonti-Laurienté. Per accendere la partita al Sinigaglia è bastato un lancio vellutato di Perrone per l’inserimento di Moreno a far tremare per un istante i neroverdi, anche se le sfuriate degli esterni d’attacco di Grosso hanno testato l’attenzione della retroguardia lariana. Ma sono stati i padroni di casa del Sinigaglia ad essere più lesti e astuti ad aprire le marcature e portarsi in vantaggio con un lampo da terra di Douvikas dopo aver raccolto una palla sporca al 14’.

Un pizzico di magia. Partita impostata sui binari preferiti del Como, che ha potuto scandire i ritmi di gara a proprio piacimento contro un Sassuolo che invece ha faticato replicare al gol subito, con il solo tentativo telefonato di Matic. Qualche borbottio di Berardi e un giallo a Koné per proteste, poi l’eurogol sfiorato da Nico Paz al 39’ con una rovesciata da stropicciarsi gli occhi che ha costretto Muharemovic alla parata sensazionale. Qualche battaglia in mezzo al campo e tanta impostazione del Como che ha amministrato bene il vantaggio per 1-0 fino all’intervallo.