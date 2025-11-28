AAA squadra cercasi: 100 giocatori ancora senza contratto
C'è ancora tempo per attingere dal mercato degli svincolati e ancora si possono trovare delle occasioni interessanti. Vediamo nel dettaglio un elenco di 100 nomi selezionati da Tuttomercatoweb:
PORTIERI
Dimitry Bertaud (1998, Repubblica Democratica del Congo)
Andrea Consigli (1987, Italia)
Alessio Cragno (1994, Italia)
Fraser Forster (1988, Inghilterra)
Ivan Lomaev (1999, Russia)
Vito Mannone (1988, Italia)
Rui Patricio (1988, Portogallo)
Luigi Sepe (1991, Italia)
Salvatore Sirigu (1987, Italia)
Tomas Vaclik (1989, Repubblica Ceca)
DIFENSORI
Daniel Amartey (1994, Ghana)
Jordan Amavi (1994, Francia)
Borna Barisic (1992, Croazia)
Simone Benedetti (1992, Italia)
Juan Bernat (1993, Spagna)
Joshua Brenet (1994, Curaçao)
Michele Camporese (1992, Italia)
Pawel Dawidowicz (1995, Polonia)
Mattia De Sciglio (1992, Italia)
Jason Denayer (1995, Belgio)
Koffi Djidji (1992, Costa d'Avorio)
Leo Dubois (1994, Francia)
Andrea Gasbarro (1995, Italia)
Bryan Hein (2001, Germania)
Ismaily (1990, Brasile)
Rick Karsdorp (1995, Olanda)
Wajdi Khechrida (1995, Tunisia)
Layvin Kurzawa (1992, Francia)
Diego Laxalt (1993, Uruguay)
Renan Lodi (1998, Brasile)
Nicola Murru (1995, Italia)
Martin Montoya (1991, Spagna)
Nilton (2001, Portogallo)
Angelo Ogbonna (1988, Italia)
Sergio Reguilon (1996, Spagna)
Andrea Rispoli (1988, Italia)
Mario Rui (1991, Portogallo)
Junior Sambia (1996, Francia)
Alessandro Tuia (1990, Italia)
Takehiro Tomiyasu (1998, Giappone)
CENTROCAMPISTI
Alvaro Aguado (1996, Spagna)
Dele Alli (1996, Inghilterra)
André Anderson (1999, Italia)
Gabriel Appelt Pires (1993, Brasile)
Mattia Aramu (1995, Italia)
Tiemoué Bakayoko (1994, Francia)
Farid Boulaya (1993, Algeria)
Giacomo Bonaventura (1989, Italia)
Rafael Carioca (1989, Brasile)
Santiago Caseres (1998, Argentina)
Andrea Danzi (1999, Italia)
Gonzalo Escalante (1993, Argentina)
Fernando (1992, Brasile)
Jérémy Gelin (1997, Francia)
Ali Karimi (1994, Iran)
Pepin Machin (1996, Guinea Equatoriale)
Adam Maher (1993, Olanda)
José Mauri (1996, Argentina)
Fredrik Midtsjo (1993, Norvegia)
Alex Oxlade-Chamberlain (1993, Inghilterra)
Dimitri Payet (1987, Francia)
Rafinha (1993, Brasile)
Aaron Ramsey (1990, Galles)
Jacopo Sala (1991, Italia)
Jonjo Shelvey (1992, Inghilterra)
Roberto Soriano (1991, Italia)
Marco van Ginkel (1992, Olanda)
Lucas Vera (1998, Argentina)
Valerio Verre (1994, Italia)
Sasa Zdjelar (1995, Serbia)
ATTACCANTI
Paco Alcacer (1993, Spagna)
André Ayew (1989, Ghana)
Jaime Baez (1995, Uruguay)
Mario Balotelli (1990, Italia)
Borja Baston (1992, Spagna)
Jayden Braaf (2002, Olanda)
Zymer Bytyqi (1996, Kosovo)
Assan Ceesay (1994, Gambia)
Diego Costa (1988, Spagna)
Djanini (1991, Capo Verde)
Douglas Costa (1990, Brasile)
Emmanuel Dennis (1997, Nigeria)
Mattia Destro (1991, Italia)
Filippo Falco (1992, Italia)
Samuel Grandsir (1996, Francia)
Odion Ighalo (1989, Nigeria)
Lorenzo Insigne (1991, Italia)
Aldo Kalulu (1996, Rep. Dem. Congo)
François Kamano (1996, Guinea)
Wahbi Khazri (1991, Tunisia)
Samuele Longo (1992, Italia)
Victor Moses (1990, Nigeria)
Clinton N'Jie (1993, Camerun)
Peter Olayinka (1995, Nigeria)
Adam Ounas (1996, Algeria)
Pedrinho (1999, Brasile)
George Puscas (1996, Romania)
Robin Quaison (1993, Svezia)
Nicola Sansone (1991, Italia)
Nicolò Turco (2004, Italia)