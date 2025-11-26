Esclusiva TMW Salisburgo, Kjærgaard sul Bologna: "È davvero forte. E vorrei affrontare Immobile"

Il Bologna si prepara alla sfida di Europa League contro il Red Bull Salisburgo. Il centrocampista 22enne della squadra austriaca, Maurits Kjaergaard, è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com per parlarci delle sue sensazioni in vista del match.

Quanto siete fiduciosi in una vittoria contro il Bologna, una squadra in ottima forma in questo momento e quinta in Serie A.

"Per noi era molto importante vincere l'ultima partita contro i Go Ahead Eagles e conquistare i nostri primi punti in Europa League. Ora vogliamo continuare su questa strada. Ma sappiamo di giocare contro una squadra davvero forte, proveniente da un campionato davvero forte".

Cosa significa far parte del mondo Red Bull, ammirato in tutta Europa per l'ottimo lavoro che svolge nello scouting e nella valorizzazione dei giocatori?

"Questo è qualcosa che a dire il vero non ci riguarda molto come squadra. La nostra attenzione è tutta rivolta agli obiettivi con il Red Bull Salisburgo, dove abbiamo grandi aspettative".

Ci sono giocatori del Bologna che temi? Come Immobile, che sta tornando da un infortunio e vuole segnare...

"Non è mai bello nello sport, quando hai paura di qualcosa o di qualcuno. Ma rispettiamo molto tutta la squadra del Bologna. E ovviamente sappiamo che Ciro Immobile è un grande giocatore e non vediamo l'ora di averlo come avversario, qualora dovesse esserci. E come ho detto prima: sappiamo di giocare contro una squadra davvero forte. Ma faremo del nostro meglio e cercheremo di sorprendere".

Cosa pensi del livello delle squadre italiane in Europa League, Bologna e Roma? Pensi che possano vincere il trofeo?

"A dire il vero: finora non c'è stato abbastanza tempo per valutare il livello generale o per confrontarli in dettaglio con tutti gli altri club. Ma la cosa certa è che queste due squadre sono davvero molto forti".