TMW Salisburgo, Kjærgaard su Immobile: "Grande giocatore, non vedrei l'ora di sfidarlo"

Il centrocampista 22enne del Red Bull Salisburgo, Maurits Kjaergaard, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche della possibilità del ritorno in campo di Ciro Immobile, alle prese con un infortunio.

Ci sono giocatori del Bologna che temi? Come Immobile, che sta tornando da un infortunio e vuole segnare...

"Non è mai bello nello sport, quando hai paura di qualcosa o di qualcuno. Ma rispettiamo molto tutta la squadra del Bologna. E ovviamente sappiamo che Ciro Immobile è un grande giocatore e non vediamo l'ora di averlo come avversario, qualora dovesse esserci. E come ho detto prima: sappiamo di giocare contro una squadra davvero forte. Ma faremo del nostro meglio e cercheremo di sorprendere".

Quanto siete fiduciosi in una vittoria contro il Bologna, una squadra in ottima forma in questo momento e quinta in Serie A.

"Per noi era molto importante vincere l'ultima partita contro i Go Ahead Eagles e conquistare i nostri primi punti in Europa League. Ora vogliamo continuare su questa strada. Ma sappiamo di giocare contro una squadra davvero forte, proveniente da un campionato davvero forte".

Cosa pensi del livello delle squadre italiane in Europa League, Bologna e Roma? Pensi che possano vincere il trofeo?

"A dire il vero: finora non c'è stato abbastanza tempo per valutare il livello generale o per confrontarli in dettaglio con tutti gli altri club. Ma la cosa certa è che queste due squadre sono davvero molto forti".