Fiorentina attivissima sul mercato: occhi anche su Kjaergaard del Salisburgo

Fiorentina attivissima sul mercato, in questi giorni di gennaio. In entrata la società viola, che attende anche l'arrivo di Fabio Paratici come nuovo ds a partire dal prossimo 4 febbraio, ha già piazzato i colpi Solomon, Brescianini e Harrison. Ma le operazioni non sono finite qua.

Dalla Danimarca il portale Tipsbladet parla infatti si un forte interesse da parte dei gigliati per Maurits Kjaergaard, centrocampista di 22 anni che gioca attualmente al Salisburgo. Negli scorsi anni seguito anche da Inter e Milan, negli ultimi mesi era stato accostato con forza al Napoli, col club austriaco che ha sempre valutato intorno ai 20 milioni di euro il suo cartellino.