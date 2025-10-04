Samardzic ha segnato in tutti gli ultimi 5 campionati di Serie A: il 2° più giovane in Europa

Atalanta e Como sono sull'1-1 nel match di scena alla New Balance Arena in questi minuti. Il gol che ha aperto le marcature porta la firma di Lazar Samardzic. La rete del trequartista serbo lo proietta tra i giovani goleador più longevi d'Europa. Il trequartista dell'Atalanta è al quinto campionato di Serie A e in tutti e cinque è riuscito a trovare la via del gol.

Come riportato dagli esperti in statistica di Opta, tra i centrocampisti con almeno un gol e almeno un assist in ciascuna delle ultime cinque stagioni nei maggiori cinque campionati europei, dal 2021/22, solo Kamory Doumbia (18/02/2003) è più giovane di Lazar Samardzic (24/02/2002).