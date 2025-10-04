Josè Altafini: "Allegri con pochi cambiamenti ha migliorato il Milan. Tudor? Persona seria"

Doppio ex di Juventus e Milan, Josè Altafini ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida in programma nella serata di domenica e valida per la sesta giornata di Serie A:

"Ormai nel calcio attuale non esistono più i favoriti, abbiamo visto la Cremonese che ha battuto il Milan a San Siro. Le partite partono da 0-0 ed entrambe possono fare risultati. Allegri? Il Milan aveva alcuni giocatori che non hanno reso niente, per questo ha avuto dei problemi. Allegri ha cambiato 2-3 giocatori e ha aggiustato la difesa, che era il punto più debole. Ogni volta che veniva attaccato, prendeva gol. Theo era bravissimo ma non marcava nessuno. Con pochi cambiamenti ha migliorato molto, ma non è al 100%.

Tudor? E' una persona seria, che sta facendo del suo meglio. Ci sono dei giocatori che devono rendere, non è colpa sua. Vlahovic? Quando un giocatore entra ed esce secondo me non avrà mai possibilità di rendere bene. Un giocatore deve avere almeno 4-5 partite di fila, giocando bene o male. Così acquista la forma giocando, e anche consapevolezza.

Chance scudetto? Possono lottare tutti in questo momento. Ci sono molti risultati strani, che uno non si aspetta. Giocano troppe partite e non sono freschi come una volta".