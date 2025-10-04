Sarri non parla nel post gara. Il vice Ianni: "Qualche giramento di testa, vi porto le sue scuse"
A presentarsi ai microfoni di DAZN, nel concitato post gara di Lazio-Torino 3-3, per i biancocelesti non è Maurizio Sarri. A spiegarne i motivi è direttamente il suo vice, Marco Ianni: "Il mister si scusa, non si sentiva bene con qualche giramento di testa. Per non allungare le tempistiche delle interviste post partita si è deciso così. Vi porto le scuse del mister".
"La partita è stata provante, specie nel finale. Potevamo fare di più prima nel chiuderla, ma poi bravi a recuperare. Giusto il pareggio", ha detto lo stesso Ianni sempre ai microfoni di DAZN.
