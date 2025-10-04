Lazio-Torino senza Zaccagni ma Il Messaggero scrive: "Dia e Tavares alla riconquista"
L'edizione odierna de Il Messaggero apre con le gare di campionato che attendono le due squadre capitoline in questa sesta giornata di Serie A. Si comincia oggi pomeriggio, alle ore 15:00, quando all'Olimpico arriva il Torino del grande ex Marco Baroni per sfidare la Lazio. Sarri va a caccia di continuità dopo il bel 0-3 con cui una settimana fa si è imposto in casa del Genoa. Il tecnico toscano, però, potrebbe dover fare a meno di capitan Zaccagni, in dubbio a causa di un problema fisico.
La Roma invece proverà a voltare pagina dopo la brutta sconfitta in Europa League domenica pomeriggio, sempre alle ore 15:00, al Franchi contro la Fiorentina. Gasperini per difendere il primo posto in classifica è pronto a rilanciare Mancini al centro della difesa e Pellegrini nel tridente offensivo. In attacco è testa a testa tra Dovbyk e Ferguson, con l'ucraino leggermente in vantaggio.