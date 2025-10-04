La 300esima volta in A di Sari. L'ironia della sorte sulla strada di Baroni

Chi gioca in casa non perde. Questo è il dato che emerge con maggiore chiarezza guardando gli incroci che ci sono stati da allenatore tra Maurizio Sarri e Marco Baroni. Cinque volte il tecnico della Lazio ha ‘ospitato’ quello attuale del Torino e ha vinto tre volte, pareggiando due. Tra le affermazioni di Sarri troviamo anche un rotondissimo 6-0 in Napoli-Benevento del 17 settembre 2017.

Quella contro il Torino sarà la 300esima panchina in Serie A per Sarri. Bilancio ampiamente positivo per il tecnico biancoceleste che ha ottenuto fin qui 167 vittorie, 67 pareggi (quindi 234 risultati utili) e subito 65 sconfitte. Contro i granata ha vinto in 10 circostanze (compreso le ultime due occasioni) e subito solo due sconfitte (l’ultima in Lazio-Torino 0-1 del 22 aprile 2023).

L’ironia della sorte vuole che Baroni si gioca il proprio posto al Torino proprio contro la Lazio che è stata l’ultima squadra da lui allenata prima del passaggio in Piemonte. Una sola volta è riuscito a superare i capitolini in 6 partite disputate e lo ha fatto con il Lecce alla 16esima giornata del campionato di A 2022/23 (2-1).

TUTTI I PRECEDENTI SARRI VS BARONI

3 vittorie Sarri

4 pareggi

2 vittorie Baroni

16 gol fatti squadre Sarri

8 gol fatti squadre Baroni

TUTTI I PRECEDENTI SARRI VS TORINO

10 vittorie Sarri

6 pareggi

2 vittorie Torino

32 gol fatti squadre Sarri

15 gol fatti Torino

TUTTI I PRECEDENTI BARONI VS LAZIO

1 vittoria Baroni

3 pareggi

2 vittore Lazio

6 gol fatti squadre Baroni

7 gol fatti Lazio