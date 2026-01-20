Sassuolo, allenamento in vista della Cremonese: Grosso aspetta rinforzi... dall'infermeria

Il Mapei Stadium si prepara ad accogliere il lunch match della ventiduesima giornata di Serie A e il Sassuolo ha rimesso subito in moto il motore in vista della sfida di domenica alle 12.30 contro la Cremonese di Davide Nicola. Dopo la sosta di lavoro, i neroverdi sono tornati in campo agli ordini di Fabio Grosso con una seduta costruita su riscaldamento, torelli, esercitazioni di possesso e una partitella a tema, prima del consueto campo ridotto nel finale.

Il tecnico osserva con attenzione l’evoluzione dell’infermeria, perché la lista degli indisponibili resta lunga: Pieragnolo, Boloca, Berardi, Volpato, Thorstvedt, Candé e Koné non sono ancora arruolabili. L’obiettivo, però, è recuperare almeno un paio di pedine per allungare le rotazioni. SassuoloNews.net fa il punto della situazione.

Le speranze maggiori sono riposte in Domenico Berardi e Cristian Volpato, entrambi da monitorare giorno dopo giorno. Stesso discorso per Kristian Thorstvedt e Ismael Koné, che hanno saltato l’ultima trasferta di Napoli e sono in corsa per rientrare contro la Cremonese: lo staff valuta la possibilità di averne almeno uno a disposizione.

Il programma prosegue domani con una nuova seduta mattutina. La tabella è fitta, il tempo stringe e Grosso aspetta risposte dal campo per presentarsi domenica con più soluzioni.