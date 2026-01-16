Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Sassuolo, Grosso: "A Napoli un bell'esame per noi. Koné in dubbio"

Sassuolo, Grosso: "A Napoli un bell'esame per noi. Koné in dubbio"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:25Serie A
Antonio Parrotto
Premi F5 per aggiornare la diretta!

11.50 - Tra poco la conferenza stampa della vigilia di Napoli-Sassuolo di Fabio Grosso. Il tecnico neroverde parla dalla sala stampa del Mapei Football Center per affrontare i temi caldi in vista del match della 21ª giornata di Serie A. Su questa pagina le sue dichiarazioni in diretta.

12.14 - Inizia la conferenza.

Sta finendo il trittico di ferro con Juve, Roma e Napoli. Cosa ha detto sin qui? Che partita ci vuole al Maradona?
"Noi ci prepariamo per fare la nostra gara col nostro modo, poi dentro la partita ci sono gli avversari che determinano tante situazioni. Anche in passato siamo stati in grado di saper resistere. In queste gare devi essere bravo a fare prestazione ma a volte può anche non bastare. Arriviamo da due partite complicate, diverse, nella seconda siamo stati in grado di fare delle cose molto belle, peccato non avergli dato grande valore portandole fino in fondo, ma ci servirà per aumentare il nostro bagaglio".

All'andata non c'era Matic e il Sassuolo rimase attacco alla partita. Certe giocate da Sassuolo si riescono a fare con questo Napoli? Com'è la situazione infermeria?
"Non abbiamo Pieragnolo e Candé e lo abbiamo perso per questa stagione. Boloca è in fase di recupero, Volpato e Berardi anche, Thorstvedt non ci sarà perché ha tolto i tutori da poco, ha iniziato a corricchiare e ci auguriamo di averlo quanto prima, abbiamo un dubbio su Koné e gli altri sono tutti a disposizione. Siamo 19, viene anche Frangella della Primavera. Dovremo fare una gara coraggiosa, di fatica, contro una squadra forte e contro un allenatore molto bravo. Nelle ultime gare non hanno raccolto quanto meritato e troveremo un avversario di livello che ci creerà delle difficoltà e questo sarà un bell'esame per noi".

Tanti diffidati in difesa, psicologicamente questa cosa può influire?
"Nel finale la volta scorsa un paio di pensieri li ho fatti, dico purtroppo perché vuol dire che quando li fai lasci stare la gara, ma noi troviamo sempre a cercare delle soluzioni e a essere migliori. Dentro le difficoltà ci si forgia e noi abbiamo fatto un girone d'andata strepitoso. Siamo all'interno delle turbolenze e bisogna saperci stare. Ho detto ai ragazzi che andiamo per provare a fare gara nel nostro modo consapevoli del fatto che anche nell'ultima gara abbiamo avuto delle opportunità e dovremo essere cinici e spietati perché altrimenti diventa difficile portare a casa dei punti".

Quanto può diventare un peso la mancanza di vittorie?
"Non deve, poi ci vengono proposti i numeri, i dati, li conosciamo, fa parte dello sport. Bisogna saperci stare dentro queste cose. Sappiamo di avere delle qualità per fare bene e cercheremo di prepararci per farlo in ogni gara, ci sono gare contro squadre di qualità, altre con squadre del tuo livello, ma non per questo alcune sono più difficili e altre più facili, ci siamo preparati per fare meglio questa senza andarci ad appesantire di pensieri supplementari senza pensare al passato ma focalizzandoci solo al presente".

L'attacco in questo momento fatica a segnare. Sta cercando di capire la motivazione o è una questione momentanea?
"Quando mi parlare di numeri mi appoggio sulla realtà, quando mi parlate di realtà io mi appoggio ai numeri. Nella gara scorsa le occasioni più belle sono capitate a un centrocampista. Non è questione di ruoli, ci sono momenti in cui riesci a capitalizzare meglio e altre meno. La strada è tortuosa, lunga e difficile, noi ci siamo dentro. Abbiamo fatto cose belle, altre meno belle, sappiamo di avere le potenzialità e le qualità per arrivare dove vogliamo arrivare sapendo di poter inciampare e riconoscendo le difficoltà anche per fare meglio e migliorare".

Allenatori dei grandi club si lamentano per le assenze dei campioni, lei non si è mai lamentato: si aspetta qualcosa dal mercato?
"Io ho parlato con la società, c'è confronto, la società sa quelli che sono i miei pensieri. A me piace allenare, io sono l'allenatore della squadra e da allenatore sento forte la responsabilità di provare a trovare delle soluzioni utili per la squadra. Non voglio cadere nella tentazione perché è abbastanza semplice, non mi piace, non l'ho fatto, quando lo farò me ne pentirò. Sono concentrato sui ragazzi che ho, ne ho a disposizione per poter fare le gare. Dentro le difficoltà vai a costruire quello che vuoi ottenere. Noi abbiamo fatto un bellissimo percorso, domani abbiamo una gara importante, difficile, per il resto c'è la società che conosce il mio pensiero e si comporterà di conseguenza".

12.25 - Termina la conferenza.

Articoli correlati
Asse fra Spezia e Sassuolo: Skjellerup verso la Liguria. E Wisniewski potrebbe finire... Asse fra Spezia e Sassuolo: Skjellerup verso la Liguria. E Wisniewski potrebbe finire in Emilia
Napoli, quanti punti persi con le piccole. E ora c'è il Sassuolo: Conte rilancia... Napoli, quanti punti persi con le piccole. E ora c'è il Sassuolo: Conte rilancia Neres?
Colantuono: "Al Sassuolo Femminile arrivo come fosse un punto di partenza, no di... Colantuono: "Al Sassuolo Femminile arrivo come fosse un punto di partenza, no di arrivo"
Altre notizie Serie A
Roma, ufficiale Malen. Lazio, parlano Ratkov, Taylor, Fabiani e Lotito: le top news... Roma, ufficiale Malen. Lazio, parlano Ratkov, Taylor, Fabiani e Lotito: le top news delle 13
Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua... Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci
L'incredibile abbondanza offensiva dell'Atalanta dopo l'approdo a Bergamo di Raspadori... L'incredibile abbondanza offensiva dell'Atalanta dopo l'approdo a Bergamo di Raspadori
L'Inter a dialogo con l'Atletico per lo scambio Frattesi-Nico Gonzalez (ma solo a... L'Inter a dialogo con l'Atletico per lo scambio Frattesi-Nico Gonzalez (ma solo a giugno)
Lazio, offerta dalla Premier per Mandas: no di Sarri, le ultime TMWLazio, offerta dalla Premier per Mandas: no di Sarri, le ultime
Lazio, Ratkov: "Sono pronto per accettare la sfida". Taylor: "Obiettivo Europa" Live TMWLazio, Ratkov: "Sono pronto per accettare la sfida". Taylor: "Obiettivo Europa"
Lazio, Taylor: "Credo che Farioli e Sarri siano abbastanza simili. Ajax? Volevo di... Lazio, Taylor: "Credo che Farioli e Sarri siano abbastanza simili. Ajax? Volevo di più"
Serie A, gli arbitri della 21ª giornata: Di Bello per Udinese-Inter, Cagliari-Juve... Serie A, gli arbitri della 21ª giornata: Di Bello per Udinese-Inter, Cagliari-Juve a Massa
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
3 Samuel Mbangula, la paura di fallire alla Juventus. Ora in panchina al Werder Brema
4 Graziani: "La Roma per ora ha fatto un miracolo. Raspadori serviva a Gasp"
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 gennaio
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci
Immagine top news n.1 Roma, Dovbyk si opererà dopo la lesione miotendinea alla coscia sinistra: i tempi di recupero
Immagine top news n.2 Allegri fortunato? Per il Milan (imbattuto da 19 gare di fila) parlano i numeri
Immagine top news n.3 L'Inter pronta a blindare Pio Esposito. Parti a lavoro per un rinnovo fino al 2031 con adeguamento
Immagine top news n.4 Roma, Malen è un nuovo giocatore giallorosso: l'attaccante sceglie il numero 14
Immagine top news n.5 E ora vien da chiedersi: il Milan deve guardare davanti o dietro?
Immagine top news n.6 Como, Fabregas insiste: la coperta è corta. Il mercato può aiutare, ma Kempf cosa fa?
Immagine top news n.7 Serie A, classifica aggiornata: il Milan non molla l'Inter e tiene viva la corsa Scudetto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.2 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.3 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.4 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pesoli: "Carpi con ruolino di marcia positivo, e la Ternana può arrivare fino in fondo"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Marocchino: "Napoli, pensa una partita alla volta. E sulla Juve dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci
Immagine news Serie A n.2 L'incredibile abbondanza offensiva dell'Atalanta dopo l'approdo a Bergamo di Raspadori
Immagine news Serie A n.3 L'Inter a dialogo con l'Atletico per lo scambio Frattesi-Nico Gonzalez (ma solo a giugno)
Immagine news Serie A n.4 Lazio, offerta dalla Premier per Mandas: no di Sarri, le ultime
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Ratkov: "Sono pronto per accettare la sfida". Taylor: "Obiettivo Europa"
Immagine news Serie A n.6 Lazio, Taylor: "Credo che Farioli e Sarri siano abbastanza simili. Ajax? Volevo di più"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, per Caso suonano le sirene della Serie C: lo cercano due big del Girone C
Immagine news Serie B n.2 Spezia, si lavora per limare la distanza per Leone della Juve Stabia. E spunta Rog
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, scatto per Buffon del Pisa. Superate Juve Stabia e Modena
Immagine news Serie B n.4 Asse fra Spezia e Sassuolo: Skjellerup verso la Liguria. E Wisniewski potrebbe finire in Emilia
Immagine news Serie B n.5 SudTirol, Castori: "Empoli, qualità e tecnica: serviranno attenzione e gestione del ritmo"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, ecco Romano per il centrocampo. Arriva in prestito secco dalla Roma
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Carpi-Cortesi, niente ali tarpate per l'attaccante. Il club aspetta solo la congrua offerta
Immagine news Serie C n.2 Stramaccioni ha risolto con il Trapani. Ora c'è il Perugia: il difensore ha firmato con gli umbri
Immagine news Serie C n.3 Pesoli: "Carpi con ruolino di marcia positivo, e la Ternana può arrivare fino in fondo"
Immagine news Serie C n.4 Fischnaller sceglie il Ravenna? Sì. Ma il club giallorosso attende di capire il futuro del Trapani
Immagine news Serie C n.5 Si alza il sipario sulla 21ª giornata di Serie C: oggi Vis Pesaro-Arezzo e Cavese-Team Altamura
Immagine news Serie C n.6 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Atalanta, Palladino vuole allungare la striscia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Cariche per il Genoa. Squadra con giusto atteggiamento"
Immagine news Calcio femminile n.2 Saranno Reggio Calabria e Vicenza a ospitare le sfide dell'Italia verso il Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.3 Riparte la Serie A Women: fra nuovi allenatori e il derby d'Italia. Il programma della 10ª
Immagine news Calcio femminile n.4 Colantuono: "Al Sassuolo Femminile arrivo come fosse un punto di partenza, no di arrivo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fifa Women's Champions Cup 2026: a Dazn i diritti di trasmissione
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)