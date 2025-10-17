Verona, i convocati di Zanetti per Pisa: torna a disposizione Harroui. Out Bella-Kotchap
Il tecnico dell'Hellas Verona Paolo Zanetti ha diramato l'elenco dei 25 calciatori convocati in vista della sfida di domani pomeriggio contro il Pisa all'Arena Garibaldi. Rientra in gruppo Harroui, mentre oltre a Suslov restano fuori anche Al Musrati, Oyegoke, Harroui e Armel Bella-Kotchap. L'assenza del difensore tedesco è la novità di giornata e non sarà a disposizione in seguito ad un affaticamento muscolare. Questo l'elenco completo:
Portieri: Montipò, Perilli, Castagnini
Difensori: Frese, Unai Nunez, Valentini, Belghali, Bradaric, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Fallou
Centrocampisti: Yellu Santiago, Serdar, Akpa Akpro, Kastanos, Bernede, Niasse, Gagliardini, Harroui
Attaccanti: Sarr, Orban, Giovane, Mosquera, Ajayi
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
