Verona, i convocati di Zanetti per Pisa: torna a disposizione Harroui. Out Bella-Kotchap

Il tecnico dell'Hellas Verona Paolo Zanetti ha diramato l'elenco dei 25 calciatori convocati in vista della sfida di domani pomeriggio contro il Pisa all'Arena Garibaldi. Rientra in gruppo Harroui, mentre oltre a Suslov restano fuori anche Al Musrati, Oyegoke, Harroui e Armel Bella-Kotchap. L'assenza del difensore tedesco è la novità di giornata e non sarà a disposizione in seguito ad un affaticamento muscolare. Questo l'elenco completo:

Portieri: Montipò, Perilli, Castagnini

Difensori: Frese, Unai Nunez, Valentini, Belghali, Bradaric, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Fallou

Centrocampisti: Yellu Santiago, Serdar, Akpa Akpro, Kastanos, Bernede, Niasse, Gagliardini, Harroui

Attaccanti: Sarr, Orban, Giovane, Mosquera, Ajayi