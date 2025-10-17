Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Buone notizie per il Milan: oggi Saelemaekers si è allenato in gruppo

Buone notizie per il Milan: oggi Saelemaekers si è allenato in gruppoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
Oggi alle 18:08Serie A
Tommaso Bonan
fonte da Milano, Antonio Vitiello

Senza Pulisic e Rabiot, ma con un Saelemaekers in più. Questo lo scenario in casa Milan a due giorni dalla gara di San Siro contro la Fiorentina (fischio d'inizio alle 20.45). Arrivano infatti buone notizie da Milanello sul calciatore belga, rientrato dagli impegni con la sua nazionale con un piccolo problema muscolare e prima della sosta tra i più utilizzati nel Milan: l'esterno ha svolto tutto l'allenamento odierno in gruppo e dunque, se lavorerà con i compagni anche nella rifinitura di domani, potrà essere regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri per la partita di domenica.

Milan-Fiorentina, le ultime di formazione sui rossoneri
Detto di Saelemaekers, tra infortunati e acciaccati si contano i nomi dei titolarissimi Adrien Rabiot (fuori un mese per una lesione al soleo), Christian Pulisic (rischia un mese di stop per un guaio al bicipite femorale), Pervis Estupinan (distorsione alla caviglia), i quali si vanno ad aggiungere al lungodegente Ardon Jashari. Contro la Fiorentina, dunque, Massimiliano Allegri dovrà schierare una formazione rivisitata rispetto a quello che molto bene ha fatto in questo inizio di stagione, sperando almeno nel recupero del belga. La retroguardia è l’unico reparto che resta intatto: Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic a comporre il terzetto difensivo.

A centrocampo, rispetto al quintetto titolare, restano solo Modric e Fofana, poi sarà dato spazio ad Athekame a destra (se non dovesse farcela Saelemaekers), Bartesaghi a sinistra, e Loftus-Cheek al posto di Rabiot. Davanti, senza Pulisic, è il momento di rilanciare Leao dal primo minuto; se Gimenez darà adeguate garanzie fisiche dopo il viaggio transoceanico, giocherà titolare, altrimenti spazio dal primo minuto a Nkunku.

Articoli correlati
Una speranza e un timore oltre a tre punti interrogativi nel Milan dopo la sosta Una speranza e un timore oltre a tre punti interrogativi nel Milan dopo la sosta
Milan, Saelemaekers sente meno dolore: possibile recupero lampo per il belga Milan, Saelemaekers sente meno dolore: possibile recupero lampo per il belga
In attesa degli allenamenti, ecco le prime idee per sostituire il titolarissimo del... In attesa degli allenamenti, ecco le prime idee per sostituire il titolarissimo del Milan
Altre notizie Serie A
La sfida speciale di Giovanni Simeone: "Ho pianto per Napoli, ora lotto per il Torino"... La sfida speciale di Giovanni Simeone: "Ho pianto per Napoli, ora lotto per il Torino"
Alberto Gilardino parla alla vigilia di Pisa- Hellas Verona Live TMWAlberto Gilardino parla alla vigilia di Pisa- Hellas Verona
Domani Roma-Inter, i convocati di Gasperini: arriva la prima chiamata per Leon Bailey... Domani Roma-Inter, i convocati di Gasperini: arriva la prima chiamata per Leon Bailey
Verona, i convocati di Zanetti per Pisa: torna a disposizione Harroui. Out Bella-Kotchap... Verona, i convocati di Zanetti per Pisa: torna a disposizione Harroui. Out Bella-Kotchap
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 7^ giornata di campionato... Focus TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 7^ giornata di campionato
Buone notizie per il Milan: oggi Saelemaekers si è allenato in gruppo TMWBuone notizie per il Milan: oggi Saelemaekers si è allenato in gruppo
Il Milan perde Pulisic. Le parole di Conte, Chivu e Pioli: le top news delle ore... Il Milan perde Pulisic. Le parole di Conte, Chivu e Pioli: le top news delle ore 18
Cagliari, Pisacane elogia Kilicsoy: "Ciò che ha fatto in nazionale non stupisce.... Cagliari, Pisacane elogia Kilicsoy: "Ciò che ha fatto in nazionale non stupisce. È un talento"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Il Fenerbahce prepara un mercato invernale da sogno: 6 grandi obiettivi per tornare al top
3 La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
4 La Juventus ammette che ci sarà un altro rosso. Ma ogni centesimo vale per Comolli
5 Milan, lesione di basso grado al bicipite femorale per Pulisic: out almeno 10 giorni
Ora in radio
Football rewind 18:05Football rewind live!
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
TMW News 19:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao e Dybala, entrambi tornano titolari
Immagine top news n.1 Napoli, Conte conferma: "Due rientri col Torino. Lobotka? E' in via di recupero"
Immagine top news n.2 Inter, Chivu: "Gasperini mandato via troppo presto dall'Inter. Per me è un esempio"
Immagine top news n.3 Dybala titolare con l'Inter? Gasperini: "Le soluzioni le conoscete... Ha fatto due belle settimane"
Immagine top news n.4 Milan, lesione di basso grado al bicipite femorale per Pulisic: out almeno 10 giorni
Immagine top news n.5 Inter, Ausilio e il mercato nerazzurro: "Lookman e Koné, ecco come è andata davvero"
Immagine top news n.6 Bilancio Juventus in rosso di 58,1 milioni di euro. La UEFA indaga su eventuali sforamenti
Immagine top news n.7 Il Milan perde Rabiot e attende con ansia gli esami di Pulisic. Il punto sugli infortunati
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Immagine news podcast n.2 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.3 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.4 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Fiorentina, Pioli rischia se non fa tre punti nelle prossime tre"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, Conte: "Neres non deve dimostrarmi nulla. Si gioca tanto? Cane che si morde la coda"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao e Dybala, entrambi tornano titolari
Immagine news Serie A n.3 La sfida speciale di Giovanni Simeone: "Ho pianto per Napoli, ora lotto per il Torino"
Immagine news Serie A n.4 Alberto Gilardino: "Non è una ara decisiva ma importante"
Immagine news Serie A n.5 Domani Roma-Inter, i convocati di Gasperini: arriva la prima chiamata per Leon Bailey
Immagine news Serie A n.6 Verona, i convocati di Zanetti per Pisa: torna a disposizione Harroui. Out Bella-Kotchap
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova-SudTirol, i convocati di Possanzini: assente il solo Mantovani per infortunio
Immagine news Serie B n.2 Frabotta: "Cesena è la mia rinascita e la mia ripartenza. Che ricordi della Juventus"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia-Avellino, i convocati di Abate: recuperati Candellone e altri 2. C'è Mannini
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 8ª giornata: Palermo-Modena visibile in modalità free su DAZN
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Ceccaroni: "Modena forte ed esperto, serve la partita perfetta per vincere"
Immagine news Serie B n.6 La fantasia ai box: Guiu e Pafundi infortunati, i due jolly che mancheranno a Entella e Samp
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La rinascita del 'Comunale' di Guidonia. Il progetto raccontato da Anthony Aliano
Immagine news Serie C n.2 Quattordici anni dopo Falcinelli ritrova la Serie C. L'ultima volta salvò il Foligno
Immagine news Serie C n.3 Triestina, società dal Sindaco. Mentre i tifosi s'interrogano se tornare o meno al Rocco
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, colpo in attacco: tesserato l'ex Spezia Diego Falcinelli
Immagine news Serie C n.5 Rimini, trattativa in corso per la cessione del club: un’azienda del Nord pronta a subentrare
Immagine news Serie C n.6 "Il Sorrento a Sorrento", la manifestazione dei tifosi per l'adeguamento dello 'Stadio Italia'
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Spagna volta pagina: tornano in Nazionale le 'ribelli' Mapi Leon e Jenni Hermoso
Immagine news Calcio femminile n.2 Women's Europa Cup, sorteggiati gli ottavi di finale: Inter con le svedesi dell'Hacken
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Walti: "Contro il Bayern Monaco avremmo almeno meritato il pareggio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women ko col Bayern Monaco. Girelli: "Abbassare la testa, lavorare e ripartire"
Immagine news Calcio femminile n.5 Un'icona come nuova capo delegazione: Sara Gama torna a vestire l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.6 La Seconda Giornata di Women’s Champions League non sorride a Roma e Juve: il punto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?