TMW Buone notizie per il Milan: oggi Saelemaekers si è allenato in gruppo

Senza Pulisic e Rabiot, ma con un Saelemaekers in più. Questo lo scenario in casa Milan a due giorni dalla gara di San Siro contro la Fiorentina (fischio d'inizio alle 20.45). Arrivano infatti buone notizie da Milanello sul calciatore belga, rientrato dagli impegni con la sua nazionale con un piccolo problema muscolare e prima della sosta tra i più utilizzati nel Milan: l'esterno ha svolto tutto l'allenamento odierno in gruppo e dunque, se lavorerà con i compagni anche nella rifinitura di domani, potrà essere regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri per la partita di domenica.

Milan-Fiorentina, le ultime di formazione sui rossoneri

Detto di Saelemaekers, tra infortunati e acciaccati si contano i nomi dei titolarissimi Adrien Rabiot (fuori un mese per una lesione al soleo), Christian Pulisic (rischia un mese di stop per un guaio al bicipite femorale), Pervis Estupinan (distorsione alla caviglia), i quali si vanno ad aggiungere al lungodegente Ardon Jashari. Contro la Fiorentina, dunque, Massimiliano Allegri dovrà schierare una formazione rivisitata rispetto a quello che molto bene ha fatto in questo inizio di stagione, sperando almeno nel recupero del belga. La retroguardia è l’unico reparto che resta intatto: Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic a comporre il terzetto difensivo.

A centrocampo, rispetto al quintetto titolare, restano solo Modric e Fofana, poi sarà dato spazio ad Athekame a destra (se non dovesse farcela Saelemaekers), Bartesaghi a sinistra, e Loftus-Cheek al posto di Rabiot. Davanti, senza Pulisic, è il momento di rilanciare Leao dal primo minuto; se Gimenez darà adeguate garanzie fisiche dopo il viaggio transoceanico, giocherà titolare, altrimenti spazio dal primo minuto a Nkunku.