Sassuolo, Grosso: "Ci siamo fatti male da soli. Doig? Non mi soffermo sui singoli errori"

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato dopo il ko interno contro il Torino, analizzando così la sconfitta: "È un peccato, abbiamo lasciato andare la partita per un’ingenuità e per non aver espresso appieno ciò che avremmo potuto. Nel primo tempo c’era poco ritmo; non riuscivamo a conquistare il campo e a combinare sugli esterni o ad attaccare gli spazi come sappiamo fare. Nella ripresa siamo entrati meglio, eravamo dentro la gara e stavamo concedendo poco, ma a 25 minuti dalla fine, su un’azione offensiva a nostro favore, abbiamo subito una ripartenza. Nonostante il ripiegamento, abbiamo commesso un errore fatale. Da lì la partita è diventata in salita: ci abbiamo provato con generosità ed energia, ma le qualità dell’avversario non ci hanno permesso di riprenderla", ha detto ai microfoni di Sky Sport.

La gara poteva prendere un'altra piega ad un certo punto?

"Resta l'amarezza di non essere riusciti a fare meglio. È successo sia per i meriti del Torino, sia per alcune nostre mancanze che oggi sono emerse. Non abbiamo creato molte opportunità e non siamo stati abbastanza incisivi. Questa amarezza ci deve servire da esperienza per crescere e migliorare, affinché situazioni come quelle di oggi non si ripetano in futuro".

Come si recupera un giocatore come Doig dopo una prestazione come questa?

"In questo momento mi focalizzo soprattutto sul fatto che non siamo riusciti a esprimere le nostre qualità collettive, non sui singoli errori. Quando non entri bene in gara e non riesci a giocare come sai, avversari di questo livello hanno i mezzi per metterti in seria difficoltà. Psicologicamente lavoreremo per recuperare la fiducia, consapevoli che il percorso di crescita dei giovani passa anche attraverso queste battute d'arresto".