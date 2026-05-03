Live TMW Sassuolo, Grosso: "Complimenti ai ragazzi. Ringrazio Allegri per i complimenti"

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17.00 - Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, interviene in conferenza stampa per commentare il match di oggi contro il Milan, andato in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia e valido per la 35esima giornata. Tra poco le sue dichiarazioni in diretta.

17.48 - Inizia la conferenza.

Allegri ha detto che sei la rivelazione del campionato. Volevi dargli ragione...

"L'ho ringraziato il mister. Stimo l'allenatore e la persona perché è una persona di grandissimo livello e lo ringrazio per i bei complimenti. Oggi abbiamo fatto una grande partita, l'abbiamo approcciata bene, siamo partiti forte, abbiamo creato i presupposti per il raddoppio ma nel finale della prima frazione quando noi abbassiamo i giri paghiamo pegno ed è avvenuto dopo il rosso a Tomori, ci mettiamo in difficoltà da soli, mentre nella ripresa siamo ripartiti forte e abbiamo gestito la gara in maniera molto positiva e complimenti ai ragazzi perché questa è l'ennesima prestazione di livello di quest'anno".

Cosa hai detto ai suoi ragazzi all'intervallo?

"Ho detto che sotto giri gli avversari diventano più bravi di noi, concediamo certi errori che questi avversari possono punirti ma siamo stati bravi a rientrare con l'energia giusta, per creare i presupposti per far male ancora".

Come sta Idzes?

"In un salto è caduto male, aveva problemi al tallone e poi ha chiesto il cambio, mi auguro non sia niente di grave".

Questo Sassuolo a volte stupisce senza che gli altri siano giù di tono...

"Abbiamo portato grande rispetto a questa grande squadra che è il Milan ma oggi i meriti li dò ai miei ragazzi perché stiamo continuando a fare prestazioni importanti. Ci siamo salvati a 5 giornate dalla fine ed è una cosa rarissima per una neopromossa e faccio i complimenti a tutti perché per fare quello che stiamo facendo noi i meriti sono da dividere a tutti".

Qual è il traguardo adesso del Sassuolo? L'ottavo posto?

"Il nostro l'abbiamo raggiunto tempo fa, poi l'abbiamo spostato di partita in partita. Quindi dobbiamo riprepararci bene a ogni gara, come stiamo facendo. Ci aspetta una partita difficilissima perché arrivi dopo la sbornia di una grandissima gara. Dobbiamo essere bravi a recuperare, da martedì dobbiamo rimetterci dentro perché se non ti presenti bene poi purtroppo paghi e noi siamo stati in grado di dare valore a un percorso bellissimo poi alla fine guarderemo e vedremo".

Come sta Berardi, come mai il cambio? Quella di oggi è la ciliegina sulla torta?

"Mi tengo stretto anche le altre vittorie ma battere una grande squadra è sicuramente bello. Siamo stati molto bravi a rientrarci dentro con i ritmi giusti e a portarla a casa meritatamente. Domenico mi ha chiesto il cambio, mi auguro non sia niente di grave, e mi auguro sia un affaticamento e niente di più".

Come valuta Nzola? Sia lui che Garcia sembra che giochino con voi da anni...

"Questo è merito dei senatori dello spogliatoio. Nzola pecca ancora in continuità, queste piccole mancanze che con queste qualità non gli hanno permesso di fare una carriera che rispecchiano le sue potenzialità perché è un giocatore forte. Ha fatto due belle partite con Como e Milan ma sono contentissimo di tutti i ragazzi perché per fare quello che stiamo facendo noi andare a trovare dei nomi diventa riduttivo".

17.57 - Termina la conferenza.