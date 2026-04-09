Sassuolo, Grosso ha risparmiato Muharemovic dopo Bosnia-Italia: domenica tornerà titolare

Tarik Muharemovic domenica sarà regolarmente in campo nel match che il Sassuolo giocherà contro il Genoa al Ferraris. Il bosniaco non ha avuto alcun problema fisico, ma stranamente non è stato impiegato nella partita che ha visto i neroverdi battere 2-1 il Cagliari al Mapei. Secondo quanto riportato da SassuoloNews.net, il motivo è che Fabio Grosso ha preferito preservarlo dopo gli impegni con la Bosnia.

In carriera il classe 2003 vanta 58 presenze e 2 gol con la Juventus Next Gen, 57 apparizioni e 4 reti con il Sassuolo, 6 partite con il Wolfsberger e 10 incontri con la seconda squadra degli austriaci. Inoltre è sceso in campo 12 volte con la Bosnia, segnando un gol, 13 con l'Under 21, con cui ha siglato una rete, e 6 con l'Under 19. Il suo contratto con gli emiliani è valido fino al 2031.