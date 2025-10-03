Sassuolo, Grosso: "Partita bella contro squadra di valore. Berardi? Non volevo rischiare"

Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport al termine del match che ha visto la sua formazione imporsi per 1-0 sul campo dell'Hellas Verona grazie alla rete di Andrea Pinamonti:

"È stata difficile questa partita. Venire qui a proporre gioco e siamo stati bravi a passare in vantaggio e a continuare a creare contro una squadra di valore dimostrato dalle prestazioni offerte contro squadre di alto profilo.

L'avventura all'Hellas? Esperienza bella e formativa che conservo anche per le persone che mi ha permesso di conoscere.

Obiettivi? Dobbiamo avere piedi saldi e grande equilibrio. Ci sono sei o sette squadre con le quali dovremo combattere fino alla fine. Abbiamo elementi giovani e altri esperti: i margini per tutti sono importanti. Dobbiamo fare meglio, prendendo spunti da ogni partita.

L'assenza di Berardi? Domenico ha avuto un fastidio ieri e stamani. Voleva esserci e io speravo ci fosse. In vista delle prossime due settimane non me la sono sentita di prendere dei rischi. Domenico è determinante ma abbiamo anche altri elementi importanti che possono decidere".