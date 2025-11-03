Sassuolo, Grosso: "Priorità alla prestazione contro il Genoa, Berardi è pronto"

Le telecamere di DAZN raccolgono le dichiarazioni di Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, alla vigilia della decima giornata di Serie A. L’intervista affronta il ruolo dei giocatori chiave, le strategie adottate dalla squadra neroverde e le ambizioni stagionali, in un momento decisivo per il campionato.

Thorsveldt e Berardi sono due giocatori fondamentali per il Sassuolo. Quali sono le loro condizioni? Berardi è pronto per partire dall’inizio?

"Abbiamo inserito tanti ragazzi provenienti dalle giovanli, cercando di valorizzare le loro qualità nel gruppo. Berardi sta bene, le risposte che ho avuto sono state positive e sarà pronto per partire dall’inizio.

Qual è l’importanza dei cinque giovani che aiutano la squadra a sostenersi e a raggiungere gli obiettivi stagionali?

"Sappiamo di poter contare su questi cinque ragazzi, che ci permettono di sostenerci e di lavorare per il raggiungimento degli obiettivi. Il loro apporto è fondamentale per mantenere equilibrio e compattezza all’interno della rosa".

Guardando la classifica, il Sassuolo può avvicinarsi alle “belle” del campionato come Bologna e Como. Vi piacerebbe essere la terza realtà emergente della stagione?

"Siamo molto focalizzati sulla partita di oggi perché siamo consapevoli delle difficoltà che dovremo affrontare e vogliamo essere pronti per superarle. Tutto il resto, in questo momento, passa in secondo piano: la priorità resta quella di provare a disputare una grandissima prestazione, sia a livello individuale che soprattutto collettivo".