Live TMW Sassuolo, Grosso: "Traggo cose positive da Como. Berardi? Mi auguro non sia nulla di grave"

23.09 - Il Sassuolo torna a perdere a distanza di una vittoria e un pareggio, fatale la trasferta del Sinigaglia e il 2-0 incassato. A breve l'analisi di Fabio Grosso, allenatore neroverde, in conferenza stampa.

23.30 - Inizia la conferenza stampa.

"Per me la partita l'abbiamo fatta. Il Como ha potenziale, qualità, dentro questa gara però abbiamo fatto cose positive. Loro amano tenere la palla, abbiamo provato a levargliela. Ma nel primo tempo abbiamo concesso gol su calcio d'angolo, la rovesciata di Moreno. E poi la rete di Moreno. Rispetto alle nostre qualità potevamo essere più concreti e più cattivi. Se in queste partite poi non riesci a fare gol è difficile... ma faccio i complimenti al Como. Traggo comunque insegnamenti positivi. Noi proviamo a dare seguito ai nostri risultati".

C'era rigore sul colpo di testa di Matic?

"Non mi piace parlare dell'arbitro. Comunque poche volte sono riusciti a creare occasioni, poi hanno tanti palleggiatori e vogliono che tu vada a prenderli per dare libero sfogo agli esterni. Abbiamo creato occasioni, siamo stati dentro la partita. Abbiamo fatto cose positive, guardiamo avanti, ci arriviamo da neopromossi".

Come sta Berardi?

"Ha avuto qualcosa che non gli permetterà di stare in campo per i prossimi giorni o settimane. Dispiace, è un giocatore importante, mi auguro non sia nulla di grave".

Finisce la conferenza stampa.