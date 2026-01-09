Cesena, dopo il weekend l'assalto a Valoti. Per l'attacco spunta il nome di Moro

Dopo aver ricapitalizzato nella giornata di ieri - Cesena FC rende noto di aver effettuato la ricapitalizzazione delle risorse finanziarie, nel rispetto delle indicazioni emesse dalla Commissione per il controllo economico-finanziario delle società sportive professionistiche – il Cesena è pronto a accendere il suo mercato per rinforzarsi e cercare di restare nelle zone nobili di classifica.

In mezzo al campo, come riporta Il Corriere dello Sport, slitta alla prossima settimana l’affondo decisivo per quel Mattia Valoti, centrocampista offensivo classe ‘93, che lascerà la Cremonese dopo essere finito ai margini del progetto in seguito alla promozione in Serie A del club. L’esperto calciatore è pronto a tornare in quella Serie B che conosce bene e dove ha dimostrato di essere un top player conquistando diverse promozioni negli ultimi anni.

Più complicate invece le piste per rinforzare l’attacco: i romagnoli hanno tentato un assalto per Gabriele Artistico dello Spezia, che però è andato a vuoto, mentre la candidatura di Alberto Cerri, in uscita dal Como, sembra essere stata lasciata cadere a causa dell’ingaggio proibitivo. Ora il Cesena proverà ad andare all’assalto di Luca Moro del Sassuolo: il classe 2001 ha giocato con il contagocce in stagione (77 minuti spalmati in 7 presenze in campionato), ma nonostante questo i neroverdi non sembrano intenzionati a lasciarlo partire a gennaio.