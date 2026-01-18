Empoli, caccia a un sostituto di Pellegri: piacciono Pandolfi e Moro
L’infortunio al ginocchio di Pietro Pellegri, che dovrà probabilmente operarsi e restare fermo per alcuni mesi, spinge l’Empoli a cercare un attaccante che possa sostituirlo nella rosa a disposizione di mister Dionisi.
Il nome in pole in questo senso sarebbe Luca Pandolfi attualmente in forza al Catanzaro dove però ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione con appena 272 minuti in campo spalmati su nove gare e zero reti all’attivo. Il classe ‘98 piace anche al Bari, come sottolinea Sky Sport, che i giallorossi sono pronti a cedere solamente in prestito oneroso. Una formula che al momento frena le trattative per il suo trasferimento.
L’Empoli però nelle prossime ore potrebbe tentare un affondo anche se sul taccuino della dirigenza azzurra c’è anche un altro nome come quello di Luca Moro, classe 2001 che nonostante abbia giocato pochissimo – ottantacinque minuti in nove presenze – il Sassuolo non sembra voler cedere in questa finestra di mercato.