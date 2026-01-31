Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sassuolo, ecco Nzola: l'attaccante arriva dalla Fiorentina, ecco la formula dell'affare

TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:44
Pierpaolo Matrone

M'Bala Nzola lascia il Pisa, ma resta in Serie A. L'attaccante si trasferisce al Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina, club proprietario del suo cartellino. Di seguito il comunicato ufficiale: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito dalla Fiorentina, con la formula del prestito con diritto di acquisto, le prestazioni sportive del calciatore M’Bala Nzola.

M’Bala nasce a Buco-Zau, città nell’enclave angolana di Cabinda, ma presto si trasferisce in Francia. Qui comincia a giocare a calcio nel settore giovanile del Troyes e, quindicenne, viene notato da alcuni club francesi, inglesi e italiani. A 18 anni decide di trasferirsi in Portogallo per vestire la maglia dell’Académia, squadra della prima divisione, con cui trascorre una stagione ed esordisce, con gol, nella sfida di Coppa di Lega contro il Porto.

Passa in prestito al Sertanese, in terza divisione lusitana, ma nonostante le 7 reti in 25 partite è costretto a lasciare il Portogallo a causa delle difficoltà economiche del club. Dopo alcuni provini con squadre italiane, Nzola approda ai pugliesi della Virtus Francavilla, con cui segna 11 reti in Lega Pro. Dalla Puglia si trasferisce a Carpi in Serie B, ma dopo una stagione difficile passa al Trapani e con 36 presenze e 8 gol è determinante per la promozione dei granata in Serie B con Vincenzo Italiano. Dopo metà stagione passa subito in prestito allo Spezia, sempre nel campionato cadetto, dove ritrova Italiano e alla prima da titolare segna il gol vittoria: i liguri si qualificano ai playoff grazie ai suoi 7 gol e ottengono la promozione in A.

Dopo l’esclusione del Trapani, l’attaccante torna allo Spezia in Serie A: 25 presenze, 11 gol e 4 assist portano alla salvezza dei bianconeri. Nell’annata 21/22 aiuta a raggiungere un’altra permanenza in categoria, mentre l’anno seguente, nonostante 13 gol e due assist in campionato (più 2 e 1 in Coppa Italia), lo Spezia retrocede. Nzola rimane nella massima serie grazie al passaggio alla Fiorentina di Italiano, e in tutte le competizioni veste la maglia viola per 47 volte, segnando 7 reti e fornendo 5 assist, risultando decisivo anche in semifinale di Conference League. Torna in Francia, questa volta in prestito al Lens, e dopo 23 gare e 7 reti nell’estate del 2025 è di nuovo in Italia, al Pisa con il quale colleziona 17 presenze e 3 reti nella prima metà di stagione coni nerazzurri.

Eleggibile sia dalla selezione francese che dalla selezione angolana, M’Bala dà priorità al suo paese d’origine. A marzo del 2021 riceve la chiamata dall’Angola, e a novembre trova il gol nel pareggio contro l’Egitto, il primo dei 3 nelle sue 15 presenze in Nazionale.

Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto M’Bala!".

