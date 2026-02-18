Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Nzola si presenta: "Io come Naruto. Sassuolo ambiente tranquillo, ho detto subito di sì"

Nzola si presenta: "Io come Naruto. Sassuolo ambiente tranquillo, ho detto subito di sì"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 17:45Serie A
Andrea Piras

Il nuovo attaccante del Sassuolo M'Bala Nzola si è presentato ai microfoni del canale ufficiale della società: "Ho iniziato a giocare in Francia, c'è una squadra che si chiama Saint Julien les villas. Ho fatto scuola a calcio lì 5-6 anni prima di andare via. Ho fatto un anno in Portogallo, tipo Under 19, però ero con la prima squadra. E poi un giorno non volevo più rimanere in Portogallo. C'era una persona che mi aiutava e io le ho detto basta, torno in Francia. Poi lui mi ha detto 'no, se torni in Francia ti conosco, non avrai più voglia di giocare a calcio. Cosa farai nella tua vita?' Ho detto dai, non lo so, però io voglio tornare in Francia. Poi mi ha detto no, no, vieni, andiamo in Italia. Poi siamo andati in Italia. Mi ricordo avevo fatto una prova a Perugia. Poi non lo so, mi hanno detto no, ma sei troppo giovane. E poi anche lì ho detto dai, vado via. E c'è uno che mi ha chiamato e mi ha detto vieni a Francavilla Fontana".

E da lì è iniziato tutto
"Io ho sempre detto che arriverò dove volevo arrivare in Serie A. Non sapevo quando, però dentro di me sapevo che un giorno sarebbe successo. Quei anni in Serie C, diciamo che non pensavo, perché ero giovane, quindi non avevo tempo di pensare. Volevo solo divertirmi, giocare a calcio. Poi ho conosciuto il mister Calabro, che mi ha aiutato tanto, ma mi ha fatto capire che se vuoi diventare calciatore devi fare questo, questo. Quindi ho trovato delle gente che mi ha aiutato a diventare un po' più maturo".

Il rapporto con Vincenzo Italiano?
"Con Italiano c'è sempre stato un rapporto corretto, tipo allenatore, giocatore. Mi diceva le cose, perché a me mi piacciono quando mi dicono le cose, mi ha fatto capire che posso fare molto di più di quello che facevo, che anche potevo perdere molto di più se non avevo la testa giusta. Quindi ogni tanto mi diceva che devo avere la testa giusta, l'atteggiamento giusto".

Il tuo arrivo a Sassuolo?
"Mi ha chiamato il mio procuratore, mi ha detto che stiamo parlando con Sassuolo, però lui quando mi ha detto, io gli ho detto andate avanti. Ho subito scritto a Laurienté, perché ci sentiamo ogni tanto, e mi ha parlato un po' del Sassuolo. Io guardavo un po' le partite e lo conoscevo molto bene, però come vedevo la squadra giocare, ho detto a me piace le squadre che giocano così, quindi ho avuto la voglia di venire qua".

Com'è l'ambiente neroverde?
"È un ambiente tranquillo, il mister è una persona tranquilla, anche i giocatori mi hanno fatto sentire che non devo avere pressione, quindi stare tranquillo, fai quello che sai fare e ci divertiamo".

Come sono le tue caratteristiche?
"A me piace attaccare la profondità, venire a giocare, non mi piace troppo stare lì davanti, quindi muovermi. Diciamo che è un po' il mio difetto, perché il mio procuratore e tanti allenatori mi hanno detto che dovevo stare lì e fare gol. Lo so che sono un attaccante, però a me piace quando la squadra gioca bene, quando gioco bene. Ho sempre detto che preferisco giocare bene, vinciamo, che fare gioco male e ho fatto gol, mi sento male. Lo so che un attaccante deve fare gol, però io sono uno che piace giocare, venire e toccare la palla".

Naruto?
"Naruto è uno che è stato abbandonato. La gente lo trattava male, lo lasciava, lo insultava, però non ha mai mollato. Non ha mai mollato, ha sempre lavorato. Si diceva sempre che aveva un sogno. Diceva che io sarò questo e l'ha raggiunto. Questa è un po' la mia vita. Quando ho visto il Naruto ho detto questo sono io".

Il razzismo?
"Il razzismo c'è dappertutto, nel calcio anche. Anch'io l'ho già subito una volta, però non mi fa niente. Non sono uno che piange e mette una cosa su Instagram. Io ho sempre detto che ero a Trapani, mi insultavano. Io mi sono girato, cantavo con loro, perché se piangi fai vedere che ti tocca, loro sono contenti, se te fai vedere che non ti fa niente per me è il modo giusto di far capire che mi puoi insultare, però alla fine non mi tocca, non mi fa niente".

Articoli correlati
Sassuolo, ecco Nzola: l'attaccante arriva dalla Fiorentina, ecco la formula dell'affare... Sassuolo, ecco Nzola: l'attaccante arriva dalla Fiorentina, ecco la formula dell'affare
Sassuolo, Grosso su Nzola: "Non l'ho ancora visto, non credo ci sarà domani contro... Sassuolo, Grosso su Nzola: "Non l'ho ancora visto, non credo ci sarà domani contro il Pisa"
Nzola lascia Pisa e riparte dal Sassuolo: le cifre dell'acquisto dalla Fiorentina... Nzola lascia Pisa e riparte dal Sassuolo: le cifre dell'acquisto dalla Fiorentina
Altre notizie Serie A
Nessun rischio rinvio per Bodø/Glimt-Inter: arriva l'ok da Uefa e arbitro sul terreno... Nessun rischio rinvio per Bodø/Glimt-Inter: arriva l'ok da Uefa e arbitro sul terreno di gioco
Colantuono incorona Palladino: "Avrà un futuro importante. Hojlund? Tra le punte... Colantuono incorona Palladino: "Avrà un futuro importante. Hojlund? Tra le punte migliori"
Bodo-Inter, il capo della polizia del Nordland: "Abbiamo i nomi di 50 tifosi nerazzurri... Bodo-Inter, il capo della polizia del Nordland: "Abbiamo i nomi di 50 tifosi nerazzurri pericolosi"
Roma, vittoria nell'amichevole con l'Atletico Lodigiani. In gol anche il rientrante... TMWRoma, vittoria nell'amichevole con l'Atletico Lodigiani. In gol anche il rientrante Koné
Inter-Genoa, trasferta vietata ai tifosi rossoblù dopo gli scontri dello scorso dicembre... Inter-Genoa, trasferta vietata ai tifosi rossoblù dopo gli scontri dello scorso dicembre
Zmuda: "Fiorentina favorita, ma attenta: Jagiellonia squadra migliore della Polonia"... Zmuda: "Fiorentina favorita, ma attenta: Jagiellonia squadra migliore della Polonia"
Osimhen: "A Napoli ritrovai me stesso, lo Scudetto è storia. Spalletti? Per me come... Osimhen: "A Napoli ritrovai me stesso, lo Scudetto è storia. Spalletti? Per me come un padre"
Bazzani: "Bologna, una vittoria non basta. Sohm mi è piaciuto, Joao Mario in crescita"... Bazzani: "Bologna, una vittoria non basta. Sohm mi è piaciuto, Joao Mario in crescita"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
Le più lette
1 Milan-Como, le probabili formazioni: problemi per Loftus-Cheek, in attacco con Leao gioca Nkunku
2 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
3 Bodo/Glimt-Inter, le probabili formazioni: può riposare Zielinski, rebus attacco per Chivu
4 Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
5 Lutto nel mondo del calcio: trovato senza vita l'ex Cesena e Novara Christian Jidayi
Ora in radio
Motor Valley 18:30Motor Valley live!
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Repliche 19:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan-Como, le probabili formazioni: problemi per Loftus-Cheek, in attacco con Leao gioca Nkunku
Immagine top news n.1 Bodo/Glimt-Inter, le probabili formazioni: può riposare Zielinski, rebus attacco per Chivu
Immagine top news n.2 Juventus, buone notizie per Bremer: gli esami hanno escluso lesioni
Immagine top news n.3 Il Bologna riscatta Pobega, i dettagli del nuovo contratto. Ecco quanto incassa il Milan
Immagine top news n.4 Champions da brividi a Bodø: l'Inter contro i fulmini di Norvegia, sfida ad alta tensione
Immagine top news n.5 Notte amara al Rams Park: la Juventus crolla e ora serve un’impresa
Immagine top news n.6 Comolli risponde a Marotta, poi la Juve crolla: Istanbul è un incubo. Spalletti deve fare come… Allegri
Immagine top news n.7 Bastoni si scusa, Chivu tira dritto: Inter oltre le polemiche, c'è la sfida Bodo/Glimt
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.2 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.3 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.4 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, ora è a rischio la zona Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Zazzaroni: "Juve, mercato fallimentare. Totti? La Roma non può farne a meno..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nessun rischio rinvio per Bodø/Glimt-Inter: arriva l'ok da Uefa e arbitro sul terreno di gioco
Immagine news Serie A n.2 Colantuono incorona Palladino: "Avrà un futuro importante. Hojlund? Tra le punte migliori"
Immagine news Serie A n.3 Bodo-Inter, il capo della polizia del Nordland: "Abbiamo i nomi di 50 tifosi nerazzurri pericolosi"
Immagine news Serie A n.4 Roma, vittoria nell'amichevole con l'Atletico Lodigiani. In gol anche il rientrante Koné
Immagine news Serie A n.5 Inter-Genoa, trasferta vietata ai tifosi rossoblù dopo gli scontri dello scorso dicembre
Immagine news Serie A n.6 Zmuda: "Fiorentina favorita, ma attenta: Jagiellonia squadra migliore della Polonia"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Ballardini torna in panchina. Come può cambiare l'Avellino con il nuovo allenatore
Immagine news Serie B n.2 Tirelli: "La Serie B con l'Entella una grande opportunità. Pronti per le finali che ci attendono"
Immagine news Serie B n.3 Ballardini riparte dalla panchina dell'Avellino. È l'occasione del riscatto: per tecnico e squadra
Immagine news Serie B n.4 Panchine Serie B 2025/26: per il post Biancolino, l'Avellino si affida a Ballardini
Immagine news Serie B n.5 Patrick Ciurria rinnova col Monza: la conferma di un leader con la Serie A nel mirino
Immagine news Serie B n.6 Davide Ballardini è il nuovo tecnico dell'Avellino. Accordo fino a giugno
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Alla ricerca della vittoria perduta. Pazienza riparte dal Foggia per riassaporare i tre punti
Immagine news Serie C n.2 Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Immagine news Serie C n.3 Arezzo, la sfortuna del calciomercato: si ferma Ionita. Per lui lesione parziale del bicipite
Immagine news Serie C n.4 Catania-Trapani, un minuto di silenzio questa sera per ricordare Orazio Russo
Immagine news Serie C n.5 Catania-Trapani, derby da dentro o fuori: in palio la Serie B ma anche la salvezza
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, il presidente Pasini: "In C si vince battendo le piccole, siamo troppo superficiali"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Brann-Bologna, i rossoblù cercano conferme anche in Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo norvegese
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Como, Allegri contro Fabregas: atto secondo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Canzi: "Contro il Wolfsburg una delle gare più importanti degli ultimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia femminile, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women sensibilizza sull'HPV. Gravina: "Rafforzati i principi e la visione di Federazione"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, ecco il club che sta trattando il prestito di Girelli: è il Bay FC di San José
Immagine news Calcio femminile n.5 Dal calcio a uno storico oro olimpico nel biathlon: Vittozzi poteva essere una calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.6 Da Massimino a Banusic, l'undici ideale della quattordicesima di Serie A Women
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV