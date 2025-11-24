Sassuolo-Pisa, inizio con il botto: apre Nzola su rigore, risponde Matic con una magia
Botta e risposta al Mapei Stadium fra Sassuolo e Pisa. La squadra di Gilardino passa in vantaggio grazie al rigore trasformato in maniera perfetta da Nzola dopo tre minuti di gioco. La risposta dei padroni di casa non tarda ad arrivare: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, dopo un batti e ribatti in area di rigore, la palla arriva dalle parti di Matic che con un sinistro al volo batte Semper.
